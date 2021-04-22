41-летняя ведущая восхитила новой фотосессией. Маша Ефросинина так долго работала над своей фигурой, что может уверенно позировать в любых нарядах. Из собственной коллекции домашней одежды знаменитость выбрала один из самых откровенных комплектов.

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Она появилась в кадре в легком черном костюме – широких коротких шортах и облегающем топе с длинными рукавами, который роскошно подчеркнул бюст Ефросининой. Впервые за долгое время звезда обнажила животик, продемонстрировав подтянутый пресс. Однако это не единственное, чем может похвастаться ведущая. Восторг поклонников вызвали и ее стройные ножки.

Босиком и в обольстительном домашнем образе Маша Ефросинина кружила по просторной светлой кухне с видом на столицу. Наряд она дополнила элегантной прической с локонами и нежным макияжем с акцентом на глазах.

Маша Ефросинина в коротких шортах и топе / Фото из инстаграма ведущей

Маша Ефросинина в коротких шортах и топе / Фото из инстаграма бренда

Предыдущие аутфиты Маши Ефросининой: