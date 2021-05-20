На днях Маша Ефросинина опубликовала интригующее сообщение, поделившись, что не смогла улететь в путешествие, которого ждала полтора года. Наконец звезда прояснила ситуацию. Свой день рождения она хотела провести в Мексике, однако отпуск сорвался.

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Почему Маша Ефросинина не улетела в Мексику

Впервые за 15 месяцев ведущая должна была бы отправиться в романтическое путешествие с мужем. Супруги много раз откладывали поездку из-за напряженных рабочих графиков и решили приурочить отпуск к 42-летию Ефросининой. Однако незадолго до перелета оказалось, что у Тимура Хромаева "просроченный" паспорт.

17 мая мы должны были улететь. На чемоданах, все упаковано, все проверено, все идеально. А потом он увидел, что два дня назад у него истек срок действия паспорта,

– поделилась знаменитость.

Как человек, который "никогда не опаздывает на рейсы, ничего не путает, все заранее планирует" Маша Ефросинина была очень разочарована. Чтобы успокоить истерику жены, которая уже отложила работу и отправила 6-летнего сына к бабушке, любимый забрал ее в Одессу.

"Я рыдала, пока меня муж не сгреб в охапку и не увез в Одессу", – разочарованно заявила ведущая.

Добавим, что на романтический отпуск в Мексике супруги все же надеются. Маша Ефросинина верит, что паспорт быстро сделают, а отели "пойдут на встречу", потому что она обязана "сбежать на свой день рождения".