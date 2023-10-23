Свадьба прошла в одном из самых дорогих отелей страны – Edem Resort Medical. Ведущим там был шоумен Юрий Ткач.
Интересно Ефросинина прокомментировала выступление Поляковой на скандальной свадьбе экспрокурора: "Буремні часи"
Ефросинина отреагировала на скандальную свадьбу
Невестой на свадьбе был Олег Захаров – фигурант дела о "пьяных вечеринках" в Киеве, на которых изнасиловали девушек.
Ефросинина, услышав эту новость, была возмущена тем, что виновники до сих пор на свободе. Она шокирована судебной системой в Украине.
С какой наиной черт эти насильники вообще еще на свободе. Что с*ка по судам в стране? Как их привлекали и расследовали, что глаз у них не дернулся еще закатать показательную свадьбу,
– спросила ведущая.
Маша Ефросинина прокомментировала и участие Юрия Ткача, ведущего на свадьбе. Она отметила, что шоумен должен сам высказаться.
Ефросинина прокомментировала скандальную свадьбу / Фото с ее инстаграм-сторис
Что сказал Юрий Ткач
Раньше комик прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг него из-за свадьбы Олега Захарова. Он заявил, что не догадывался, кому именно будет проводить праздник.
По его словам, принимая коммерческие заказы, они в первую очередь узнают, причастны ли люди, которые заказывают празднование, к политике и какую позицию имеют в отношении войны в Украине. В то же время, шоумену и его менеджеру не всегда известны фамилии, профайлы невест или какая-либо другая информация о них.
Кроме того, ведущий добавил, что гонорар за эту свадьбу передаст военным и на другие добрые дела.
Что известно о скандале с "пьяными вечеринками" в Киеве
- О таких вечеринках стало известно в январе 2023 года. В сети получила огласку история о блоггерах из Ивано-Франковска, которые устраивают вечеринки в Киеве.
- На этих вечеринках ребята накачивали девушек алкоголем или наркотиками, а потом издевались над ними и насиловали.
- В феврале Нацполиция провела обыски у организаторов "пьяных вечеринок" и возбудила уголовное дело. Скандальных блоггеров заключили под стражу, но некоторые из них вышли под залог. В частности, жених Олег Захаров заплатил за это 402 тысяч гривен.