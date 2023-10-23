Свадьба прошла в одном из самых дорогих отелей страны – Edem Resort Medical. Ведущим там был шоумен Юрий Ткач.

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Ефросинина отреагировала на скандальную свадьбу

Невестой на свадьбе был Олег Захаров – фигурант дела о "пьяных вечеринках" в Киеве, на которых изнасиловали девушек.

Ефросинина, услышав эту новость, была возмущена тем, что виновники до сих пор на свободе. Она шокирована судебной системой в Украине.

С какой наиной черт эти насильники вообще еще на свободе. Что с*ка по судам в стране? Как их привлекали и расследовали, что глаз у них не дернулся еще закатать показательную свадьбу,

– спросила ведущая.

Маша Ефросинина прокомментировала и участие Юрия Ткача, ведущего на свадьбе. Она отметила, что шоумен должен сам высказаться.



Ефросинина прокомментировала скандальную свадьбу / Фото с ее инстаграм-сторис

Что сказал Юрий Ткач

Раньше комик прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг него из-за свадьбы Олега Захарова. Он заявил, что не догадывался, кому именно будет проводить праздник.

По его словам, принимая коммерческие заказы, они в первую очередь узнают, причастны ли люди, которые заказывают празднование, к политике и какую позицию имеют в отношении войны в Украине. В то же время, шоумену и его менеджеру не всегда известны фамилии, профайлы невест или какая-либо другая информация о них.

Кроме того, ведущий добавил, что гонорар за эту свадьбу передаст военным и на другие добрые дела.

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