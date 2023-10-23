Весілля пройшло в одному з найдорожчих готелів країни – Edem Resort Medical. Ведучим там був шоумен Юрій Ткач.

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Єфросиніна відреагувала на скандальне весілля

Нареченим на весіллі був Олег Захаров – фігурант справи про "п'яні вечірки" у Києві, на яких ґвалтували дівчат.

Єфросиніна, почувши цю новину, була обурена тим, що винуватці досі на волі. Вона шокована від судової системи в Україні.

З якого нах*й біса ці гвалтівники взагалі ще на волі. Що с*ка по судах в країні? Як їх притягали та розслідували, що око в них не сіпнулося ще закатати показове весілля,

– запитала ведуча.

Маша Єфросиніна прокоментувала і участь Юрія Ткача, який був ведучим на весіллі. Вона зазначила, що шоумен має сам висловитися.



Єфросиніна прокоментувала скандальне весілля / Фото з її інстаграм-сторіс

Що сказав Юрій Ткач

Раніше комік прокоментував скандал, який розгорнувся навколо нього через проведення весілля Олегу Захарову. Він заявив, що не здогадувався, кому саме буде проводити свято.

За його словами, приймаючи комерційні замовлення, вони першочергово дізнаються, чи дотичні люди, які замовляють святкування, до політики та яку позицію мають щодо війни в Україні. Водночас шоумену та його менеджеру не завжди відомі прізвища, профайли наречених чи якась інша інформація про них.

Крім того ведучий додав, що гонорар за це весілля передасть військовим і на інші добрі справи.

Що відомо про скандал із "п'яними вечірками" у Києві