В конфликте бывших продюсера и подопечного много украинских звезд поддержали именно Виталия Козловского. Маша Ефросинина также прокомментировала скандал.
В деталях Многомиллионные долги и нарушение закона: все что известно о конфликте Кондратюка и Козловского
Ефросинина о Кондратюке и Козловском
Телеведущая распространила сообщение Виталия Козловского и поделилась, что, несмотря на свой большой опыт в сфере шоу-биза, она до сих пор удивляется видеть настоящие портреты людей.
Я, как человек, с 1998 года живущий и работающий в сфере нашей культуры и шоу-бизнеса, который видел появление абсолютно всех фигур и деятелей, которые сегодня либо супер знамениты, либо пропали… все равно, пожалуй, никогда не привыкну к тому, как велика война показывает истинные портреты всех. И как иногда эти портреты радикально отличаются от того, какими они были в моем восприятии 25 лет назад,
– написала Маша Ефросинина.
Маша Ефросинина о конфликте / Фото с инстаграм-сториз
Последнее о конфликте
После заявлений в сети о том, что Игорь Кондратюк забирает военную зарплату Виталия Козловского, последний объяснил, что воинская часть действительно отчисляет процент на погашение исполнительных производств. По словам артиста, списывается около половины, а остальные средства блокируются.
Игорь Кондратюк зато обвинил бывшего подопечного во лжи и сообщил, что получил от Козловского за август и сентябрь чуть больше 4 тысяч гривен (за каждый месяц). Также продюсер считает, что никто не может нарушать закон, даже артист с орденом.