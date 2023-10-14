В конфликте бывших продюсера и подопечного много украинских звезд поддержали именно Виталия Козловского. Маша Ефросинина также прокомментировала скандал.

В деталях Многомиллионные долги и нарушение закона: все что известно о конфликте Кондратюка и Козловского

Ефросинина о Кондратюке и Козловском

Телеведущая распространила сообщение Виталия Козловского и поделилась, что, несмотря на свой большой опыт в сфере шоу-биза, она до сих пор удивляется видеть настоящие портреты людей.

Я, как человек, с 1998 года живущий и работающий в сфере нашей культуры и шоу-бизнеса, который видел появление абсолютно всех фигур и деятелей, которые сегодня либо супер знамениты, либо пропали… все равно, пожалуй, никогда не привыкну к тому, как велика война показывает истинные портреты всех. И как иногда эти портреты радикально отличаются от того, какими они были в моем восприятии 25 лет назад,

– написала Маша Ефросинина.



Маша Ефросинина о конфликте / Фото с инстаграм-сториз

Последнее о конфликте

После заявлений в сети о том, что Игорь Кондратюк забирает военную зарплату Виталия Козловского, последний объяснил, что воинская часть действительно отчисляет процент на погашение исполнительных производств. По словам артиста, списывается около половины, а остальные средства блокируются.

Игорь Кондратюк зато обвинил бывшего подопечного во лжи и сообщил, что получил от Козловского за август и сентябрь чуть больше 4 тысяч гривен (за каждый месяц). Также продюсер считает, что никто не может нарушать закон, даже артист с орденом.