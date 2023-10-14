У конфлікті колишніх продюсера й підопічного багато українських зірок підтримали саме Віталія Козловського. Маша Єфросиніна також прокоментувала скандал.

У деталях Багатомільйонні борги й порушення закону: все що відомо про конфлікт Кондратюка та Козловського

Єфросиніна про Кондратюка й Козловського

Телеведуча поширила допис Віталія Козловського та поділилась, що попри свій великий досвід у сфері шоубізу, вона досі дивується бачити справжні портрети людей.

Я, як людина, яка з 1998 року живе і працює у сфері нашої культури й шоубізнесу, яка бачила появу абсолютно всіх фігур і діячів, які сьогодні або супер знамениті, або пропали… все одно, мабуть, ніколи не звикну до того, як велика війна показує істинні портрети всіх. І як іноді ці портрети радикально відрізняються від того, якими вони були у моєму сприйнятті 25 років тому,

– написала Маша Єфросиніна.



Маша Єфросиніна про конфлікт / Фото з інстаграм-сторіз

Останнє про конфлікт

Після заяв у мережі про те, начебто Ігор Кондратюк забирає військову зарплату Віталія Козловського, останній пояснив, що військова частина й справді відраховує відсоток на погашення виконавчих проваджень. За словами артиста, списується десь половина, а решта коштів блокується.

Ігор Кондратюк натомість звинуватив колишнього підопічного у брехні та повідомив, що отримав від Козловського за серпень і вересень трохи більше як 4 тисячі гривень (за кожен місяць). Також продюсер вважає, що ніхто не може порушувати закон, навіть артист з орденом.