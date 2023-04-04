Год просился в Киев: 8-летний сын Маши Ефросининой впервые вернулся в Украину из Польши

В первый месяц войны Маша Ефросинина вывезла детей за границу – сначала в Германию, а затем перевезла в Варшаву. Последние полгода ведущая жила на две страны, но 3 апреля сын вернулся домой в Киев.

19-летняя Нана и 8-летний Александр жили в Польше с бабушкой. Маша Ефросинина боялась везти их в Украину, поэтому изредка наведывалась в Варшаву. Похоже, теперь они будут жить вместе. С Сашей, вероятно, вернулась и дочь звезды.

Читайте также "Ей все Путин говорил": MamaRika и Ефросинина резко высказались об Оксане Марченко

Сын Маши Ефросининой впервые вернулся в Украину

Год мой сын не был дома. Дня не проходило, чтобы он не просился в Киев. Очень сильное чувство – видеть, как он все воспринимает сейчас,

– прокомментировала ведущая.

Судя по всему, в родной Киев они приехали с концами, ведь Ефросинина заявила, что теперь во время воздушных тревог будет включаться режим "мать-истерика". Целый год ее Саша не слышал сирен и знал о войне только по новостям.

"Теперь надо как-то удваивать свои силы в овладении воздушными тревогами. Раньше из меня просто выходила "женщина-паника", а теперь прибавится еще "мать-истерика", – с юмором, но честно призналась Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина о возвращении сына в Украину / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, детей из Украины Маша Ефросинина вывезла, потому что "не было сил смотреть на их страдания". Несмотря на то, что они покинули Львов в конце марта прошлого года, война травмировала ее 8-летнего сына. В Варшаве он удалил с планшета все развивающие игры, а вместо них скачал стрелялки, чтобы убить врагов и поскорее вернуться домой. "Я помогаю папе", – объяснял мальчик.

Когда Саше было 7 лет, он сам включил новости, и увидел, как российский танк раздавил в котлету людей, сидевших в машине с ребенком. Тогда звездная мама впервые видела "такие горькие взрослые слезы" сына.