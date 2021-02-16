Старшая дочь телезвезды Маши Ефросининой Нана избегает камер и журналистов. Ведущая крайне редко говорит о девочке публично и нечасто показывает фото с ней. Однако по случаю 17-летия красавицы обратилась к имениннице в сети.

Сейчас дочь Маши Ефросининой учится в колледже в Канаде, поэтому звездная мама не имеет возможности обнять девочку и поздравить ее с днем рождения вживую. Проникновенные слова она разместила в профиле с 1,4-миллионной аудиторией поклонников, чем растрогала не только именинницу, но и пользователей.

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Маша Ефросинина поздравила дочь с 17-летием

Моя Нана, ты самая необычная девочка на свете! С Днем Рождения, мой ангел,

– чувственно написала звездная мамочка.

Трогательное сообщение она дополнила милыми фото с Наной, сделанными в загородном доме весной прошлого года. На них мама и дочка позируют в похожих нежных платьях: Маша Ефросинина – в белом с цветочным принтом, а Нана – в темно-зеленом. Довершили family look лаконичные золотые цепочки на шею.

Эти фотографии полны гармонией и любовью, однако даже на фото видно, что дочка ведущей сдержанная и не такая эмоциональная, как ее знаменитая мама. Видимо, по характеру Нана похожа на отца-бизнесмена Тимура Хромаева. Добавим, что не появляться в социальных сетях Маши Ефросининой – это выбор самой девочки.

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