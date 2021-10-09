Маша Ефросинина рассказала, как отшила девушку, которая просила номер ее мужа

В новом выпуске шоу с Олей Поляковой Маша Ефросинина вспомнила непростой год супружеской жизни, когда они с Тимуром едва не развелись. Тогда муж был лакомой добычей для женщин. У ведущей даже просили номер его телефона.

Ни для кого не секрет, что восемь лет назад Маша Ефросинина и Тимур Хромаев были на грани развода. Их разрыв обсуждала вся страна. Тогда за бизнесменом увивались множество женщин. Одна из них хотела "подкатить" к нему через ведущую.

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Ефросинина вспомнила, что в одном из киевских заведений к ней подошла девушка со словами: "Ой, вы знаете, я вас так люблю! Я представляю, если вы расстались с мужем, то это вы точно расстались! Дайте его телефончик!".

Безусловно, такая дерзость фанатки разозлила звезду. Она не удержалась и публично обматерила ее.

Я ее послала. Мы разведены, у нас у каждого своя жизнь, но подходит эта девушка, просит его номер, и я готова ее разорвать,

– вспомнила Маша Ефросинина.

После этого инцидента ведущая первый и последний раз шарила в телефоне Тимура. Она хотела убедиться, что мужчина не крутит романы во время их паузы. К соцсетям любимого Ефросинина добралась, когда он пришел к дочери (в то время супруги жили порознь).

"Ему писали все женщины мира. Конечно, он был прекрасной добычей – богатый, красивый. Он прекрасно сухо отвечал "да", "нет", "не знаю", – рассказала знаменитость.



Маша Ефросинина с мужем Тимуром / Фото с инстаграма ведущей