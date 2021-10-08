Украинская певица Оля Полякова в разговоре с телезвездой Машей Ефросининой подняла тему ревности к мужу. Она рассказала, как однажды ее коллега заигрывала с мужем Вадимом.

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Как Могилевская флиртовала с мужем Поляковой

Оля Полякова призналась, что однажды увидела, как Наталья Могилевская общается с ее мужем, Вадимом.

Могилевская, с*чка, моего мужа клеила у меня на глазах. Она подошла к нему и говорит: "У вас такой красивый пиджак, он так вам к лицу". А я говорю: "Наталья Алексеевна, нам пора уходить". Я не то чтобы приревновала,

– рассказала исполнительница.

По словам знаменитости, ее больше смутило поведение певицы. К тому же впоследствии, на дне рождения продюсера Сергея Пермана, Могилевская якобы снова флиртовала с мужем Поляковой. "Слава богу, что я тогда уехала", – подчеркнула звезда.

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Недавно Оля Полякова призналась, что чувствует, что в ее супружеской паре с мужем Вадимом начался кризис. Звезде якобы стало скучно в этих отношениях, поэтому она не понимает, что будет дальше.

"Сейчас нас штормит. И нас штормит тихо. Я осознаю скуку. В какой-то момент ты понимаешь, что ты уже взрослый, независимый, дети подросли. Ты на это смотришь, и задаешь себе вопрос: и все, это конец?" – поделилась певица.