Успешная ведущая Маша Ефросинина и бизнесмен Тимур Хромаев являются примером любящей семьи в украинском шоу-бизнесе. Во вторник, 31 августа, супруги празднуют большую дату – 18 лет со дня свадьбы.

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В 18 годовщину бракосочетания Маша Ефросинина не смогла не вспомнить о муже в социальных сетях. Она поздравила Тимура с праздником и опубликовала чувственное фото. Перед камерой пара позировала в танце, мило улыбаясь.

Все бумаги, железки, камни позади. С бирюзой, моя любовь,

– написала знаменитость.



Маша Ефросинина с супругом / Фото с инстаграма Маши Ефросининой

История любви Маши Ефросининой и Тимура Хромаева

Впервые Маша и Тимур познакомились в Ялте, когда ведущая переживала непростой период в личной жизни. Однажды она прогуливалась по городу с подругой Викой. Она как раз заговорила о парне, который был очень популярным в школе, однако никем не интересовался. В тот момент девушки увидели Тимура.

По словам Маши Ефросининой, Хромаев не смотрел на нее как на ведущую с известной программы "Подъем", а как на обычную девушку, с интересом. Ее сразу покорила уверенность парня.

После знакомства Тимур исчез – оказалось, что он потерял телефон Маши. Тогда она впервые позвонила парню и пошла с ним на свидание. С тех пор началась их история любви.

В 2003 году влюбленные поженились. Новоиспеченные супруги стремились стать родителями, однако врачи диагностировали Ефросининой бесплодие. Несмотря на все, через несколько дней звезда забеременела дочерью Наной.

В истории любви пары не обошлось без трудностей. В 2013 году они решили пожить отдельно. Уже через год Маша и Тимур поняли, что не могут жить друг без друга и помирились. В 2014 году на свет появился их сын Александр.



Маша Ефросинина и Тимур Хромаев в Мексике / Фото с инстаграма звезды