Она такая и есть, – Ефросинина впервые высказалась об интервью с Настей Каменских, которое стало мемом
Источник:Лера Мандзюк
Несколько месяцев назад украинская певица Настя Каменских дала интервью телеведущей Маше Ефросининой. Однако артистку подвергли критике за фальшивость, а в сети создали сотни мемов. Теперь Ефросинина высказалась о Каменских.
Телеведущая признается, что Настя в жизни такая же, как была и на интервью. Сама же Каменских считает, что была искренней и гордится разговором с Ефросининой.
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Что Ефросинина думает об интервью с Каменским
На днях звездная ведущая пообщалась с Лерой Мандзюк. Стендаперка спросила у Ефросининой, ожидала ли она, что интервью из Каменских "разберут" на мемы.
Ефросинина призналась, что ее все спрашивают об этом интервью.
Единственное, что я могу ответить на это – она (Настя Каменских – 24 Канал) такая и есть. Моя основная задача была показать, какой сегодня человек,
– заявила Маша.
Телеведущая добавила, что они не хотели подставить певицу. Более того – команда Каменских пересматривала интервью перед его выпуском.
Что было не так с интервью Насти Каменских
Видео Насти вышло в июне. Тогда артистка впервые призналась, что после 24 февраля 2022 г. пила много алкоголя, чтобы забыться. Она также обратилась к специалистам, назначившим ей антидепрессанты.
После разговора с Машей Ефросининой певица столкнулась с критикой. Большинство комментариев под интервью Каменских были отрицательными, ведь зрители не поверили в искренность артистки:
- "Она всегда такая была – чопорная, не искренняя, наигранная. Не нужно очаровываться, чтобы не разочаровываться".
- "Как тяжело слушать Настю. Какое-то преувеличение во всех жестах, словах, эмоциях".
- "Получилось очень драматично-комедийное интервью. Насте нужно открыть себя еще и в кино – сильные эмоции, шикарная мимика, талант"
- "Настя – актриса без Оскара. То смеется, то выжимает искусственные слезы".
Однако многие фаны поддержали Каменских после интервью. Они поблагодарили ее за правду и за то, что она поделилась собственным опытом переживания войны.