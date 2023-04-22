Напомним, что еще в июне 2022 года Тимур вступил в ВСУ в качестве добровольца, он оформлен как куратор крупных медицинских гуманитарных грузов. Недавно Ефросинина показала фото любимого с фронта в день его рождения.

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Телеведущая в Instagram рассказала, как отнеслась к решению мужчины уйти на фронт и как переживает из-за его опасных командировок.

Маша призналась, что пытается не говорить на эту тему, потому что она для нее очень болезненна. Однако теперь звезда не смогла сдержать эмоций и описала свое состояние.

Со мной случилась психологическая контузия – у меня внутри поселился как аквариум со взрывчаткой. И если я его покачиваю, он разразится, и, мне кажется, будет физически конец. Оказалось, что я никогда не знала по-настоящему, что такое страх,

– ответила Ефросинина.

Телеведущая призналась, что решение мужа уйти на фронт было непоколебимо, она могла только принять это, что и сделала. "Знаю, что сотни тысяч женщин ждут от меня поддержки, потому что чувствуют то же, но я не могу пока говорить об этом", – добавила она.



Ефросинина сказала, как относится к службе мужчины в ВСУ / Скриншот по ее инстаграмме

Напомним, что Маша Ефросинина признавалась, что очень обижалась и кричала на любимого, когда он заявил ей, что идет на войну. Но сейчас звездная ведущая гордится Тимуром.

Раньше она показывала, как прощается с мужем перед его ротацией. Тимур предстал перед камерой в форме и с рюкзаками, но улыбающейся. В то время как Маша добавила, что ей страшно.