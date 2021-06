Знаменитость вернулась с долгожданного отдыха в Мексике и теперь делится фотографиями из повседневной жизни. В частности Маша часто показывает свой look of the day.

Смотрите также Маша Ефросинина очаровала романтическим образом в розовом костюме: видео

Спортивный look Маши Ефросининой

Ведущую сфотографировали во время бега. Ефросинина изображена на фото в движении в спортивном костюме желтого цвета, что актуален в этом сезоне. Наряд состоял из укороченного худи с капюшоном и брюк палаццо в спортивном стиле.

Такой look ведущая соединила с белыми кедами. Короткие волосы она собрала в хвост, а на лице сделала насыщенный макияж в коричневых оттенках.



Маша Ефросинина в желтом костюме / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Другие повседневные образы ведущей