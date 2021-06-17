Знаменитость вернулась с долгожданного отдыха в Мексике и теперь делится фотографиями из повседневной жизни. В частности Маша часто показывает свой look of the day.
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Спортивный look Маши Ефросининой
Ведущую сфотографировали во время бега. Ефросинина изображена на фото в движении в спортивном костюме желтого цвета, что актуален в этом сезоне. Наряд состоял из укороченного худи с капюшоном и брюк палаццо в спортивном стиле.
Такой look ведущая соединила с белыми кедами. Короткие волосы она собрала в хвост, а на лице сделала насыщенный макияж в коричневых оттенках.
Маша Ефросинина в желтом костюме / Фото из инстаграма Маши Ефросининой
Другие повседневные образы ведущей
- На прогулку Маша надевала голубой кожаный костюм и белую базовую футболку.
- Ефросинина позировала в гримерке в голубой джинсовой рубашке и серых лосинах.
- Звезда предстала перед камерой в салатовой водолазке необычного фасона и фиолетовых штанах с карманами.