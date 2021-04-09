Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина продемонстрировала новый стильный образ в джинсовой рубашке и лосинах. Она поделилась ярким фото из гримерки.

Известная украинская деятельница и телеведущая Маша Ефросинина на личной странице обнародовала новое фото и показала кадр из гримерки. Она очаровала поклонников лаконичным, но стильным образом.

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Образ Маши Ефросининой

Знаменитость позировала перед зеркалом. Она выбрала простой и комфортный наряд, который удачно соединила и выглядела одинаково трендово. Маша Ефросинина предстала в голубой джинсовой рубашке и серых лосинах. Наряд звезда дополнила темно-синими лоферами с красным принтом от Gucci.

Изысканности образу добавляли массивные кольца с камнями и жемчужинами. Телеведущая выпрямила пышные волосы и распустила их. На лице Маша Ефросинина сделала роскошный макияж, ставший удачным завершением аутфита. Она подчеркнула глаза нюдовыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила матовой бежевой помадой.

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Поклонникам телеведущей понравился ее новый образ. Об этом они написали в комментариях: