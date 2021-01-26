После рождественских праздников и преодоления коронавируса Маша Ефросинина вернулась к съемкам программы "Экзамен". Для нового интервью она подобрала образ от украинского бренда Katimō. Стоимость наряда перевалила за 10 тысяч гривен.

Ведущая решилась на смелый фэшн-эксперимент – надела бюстгальтер поверх топа. В кадре look звезды выглядел роскошно.

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Образ Маши Ефросининой

После длительной паузы знаменитость продолжила съемки авторской программы "Экзамен", которая выходит на ее ютуб-канале. Если звездного гостя Маша Ефросинина рассекречивать не стала, то свой аутфит для интервью продемонстрировала охотно. В кадре она появилась в черной юбке прямого кроя и длины макси, которая выгодно подчеркнула стройную фигуру ведущей.

Сдержанный низ звезда соединила с дерзким верхом. Она надела ярко-зеленый топ с вертикальными складками на резинке и рукавами в сеточку. Наверх Маша Ефросинина надела черный топ на тонких бретелях, что выглядело довольно экстравагантно.

Завершили look ведущей высокие сапоги на массивной подошве, которые стали настоящим трендом этого сезона и многочисленные кольца с изумрудным камнем. Волосы и челку она уложила ровно, а глаза выделила благодаря эффектному вечернему макияжу.



Маша Ефросинина в бюстгальтере поверх топа / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Стоимость образа Маши Ефросининой от киевского бренда Katimō превысила 10 тысяч гривен, ведь только юбка, топ и бюстгальтер стоят 9 500 гривен (4 400 гривен, 2 300 гривен, 2 800 гривен соответственно).



Маша Ефросинина в бюстгальтере поверх топа / Фото Instagram / @mashaefrosinina