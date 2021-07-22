Маша Ефросинина является примером для многих украинских женщин. Она каждый раз поражает изысканными манерами, чувством стиля, женственностью и нежностью.
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Новые фото Маши Ефросининой
На днях телеведущая обнародовала новые фотографии. Она позировала на камеру, сидя в элегантном черном пиджаке, под который надела белую кофту. Поскольку Маша сфотографировалась не в полный рост, то не видно, с каким низом она соединила такой наряд.
Среди украшений изысканный образ Ефросининой дополняла лаконичная подвеска с камешком. Особое внимание ведущая уделила прическе и макияжу, над которыми поработали визажисты. Ее короткие волосы уложили в локоны, на веки нанесли коричневые тени и черную стрелочку, а губы подчеркнули матовой помадой. Также привлекает внимание безупречный контуринг, который довершил изысканный макияж.
Для просмотра фото листайте вправо:
Маша поделилась двумя вариантами одной фотографии – цветным и черно-белым. В комментариях подписчики звезды засыпают ее комплиментами.
- "Есть какой-то особый шарм в черно-белых фото".
- "Маша, для меня вы являетесь эталоном женской красоты. Будьте здоровой и всегда сияйте от счастья!"
- "Вы невероятная, роскошная, Маша!"
- "Какая красивая!"
- "Муза и вдохновение! Спасибо!"