Ефросинина рассекретила свои параметры и похвасталась стройной фигурой: эффектное видео

Телеведущая Маша Ефросинина отправилась в Турцию, чтобы восстановить свое здоровье. Звезда устроила себе детокс-отдых, чтобы поддерживать тело в форме. Ефросинина ошеломила поклонников своей фигурой.

Ведущая призналась, что из-за постоянного стресса и перегрузки она стала чувствовать себя гораздо хуже. Ранее Мария рассказывала о свое психологическое состояние из-за разлуки с мужем-военным.

К теме Измученная Маша Ефросинина показалась после ночи в амбаре и пошутила о своем виде

Маша Ефросинина решила не запускать это состояние и отправилась на детокс-отдых в Турцию.

Ведущая показала, как восстанавливается и поддерживает тело в форме. Звезда даже похвасталась своей стройной фигурой.



Маша Ефросинина показала фигуру / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Маша рассказала о своих параметрах сейчас. "Праздную иммунным бустом кенселлинг вами моей анорексии. Маша, 43 года. Рост – 180 сантиметров, вес – 62 килограмма", – написала Ефросинина.



Маша Ефросинина показала свои параметры/ Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Она опубликовала видео с детокс-отдыха с зеленым коктейлем в руке. Эти кадры просто впечатляют, у телеведущей стройная фигура.

Сейчас звезда пытается проводить время без телефона и соцсетей, а также придерживается "зеленой диеты". Питание ведущей прописали врачи, оно подразумевает употребление овощей, фруктов зеленого цвета, а также зелени.



Маша Ефросинина показала питание / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Ведущая также показала много фото, как наслаждается специальными витаминными смузи и соками. "Долой токсины, плохие мысли, прочь срывы на сладкое... Останься только желание нашей скорейшей победы", – написала Маша.

Напомним, что в марте муж ведущей Маши Ефросининой праздновал день рождения, поэтому жена поздравила его и показала фото любимого с фронта.

А в апреле семья впервые встретилась, хоть и не в полном составе. По словам Маши, Тимур не видел сына около восьми месяцев. Ефросинина рассказала, что встреча прошла со слезами.

Кстати, недавно певица Алина Гросу также прошла лечение в одном из госпиталей Индии. Артистка рассказала, как прошло ее восстановление и призналась, на сколько килограмм она похудела. Выглядела она тоже очень эффектно, потому что имела специальное питание.