Єфросиніна розсекретила свої параметри та похизувалася стрункою фігурою: ефектне відео

Телеведуча Маша Єфросиніна вирушила до Туреччини, щоб відновити своє здоров'я. Зірка влаштувала собі детокс-відпочинок, щоб підтримувати тіло у формі. Єфросиніна приголомшила шанувальників своєю фігурою.

Ведуча зізналася, що через постійний стрес і перевантаження вона стала почуватися набагато гірше. Раніше Марія розповідала про свій психологічний стан через розлуку з чоловіком-військовим.

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Тож Маша Єфросиніна вирішила не запускати цей стан і вирушила на детокс-відпочинок до Туреччини.

Ведуча показала, як відновлюється та підтримує тіло у формі. Зірка навіть похизувалася своєю стрункою фігурою.



Маша Єфросиніна показала фігуру / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Маша розповіла про свої параметри зараз. "Святкую імунним бустом кенселінг вами моєї анорексії. Марійка, 43 роки. Зріст – 180 сантиметрів, вага – 62 кілограми", – написала Єфросиніна.



Маша Єфросиніна показала свої параметри/ Скриншот з її інстаграм-сторіс

Вона опублікувала відео з детокс-відпочинку з зеленим коктейлем у руці. Ці кадри просто вражають, телеведуча має струнку фігуру.

Зараз зірка намагається проводити час без телефону та соцмереж, а також дотримується "зеленої дієти". Харчування ведучій прописали лікарі, воно передбачає вживання овочів, фруктів зеленого кольору, а також зелені.



Маша Єфросиніна показала харчування / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Ведуча також показала багато фото, як насолоджується спеціальними вітамінними смузі та соками. "Геть токсини, геть погані думки, геть зриви на солодке... Залишся лише бажання нашої скорішої перемоги", – написала Маша.

Нагадаємо, що в березні чоловік ведучої Маші Єфросиніної святкував день народження, тож дружина привітала його та показала фото коханого з фронту.

А у квітні сім‘я вперше зустрілася, хоч і не в повному складі. За словами Маші, Тимур не бачив сина десь вісім місяців. Єфросиніна розповіла, що зустріч пройшла зі сльозами.

До слова, нещодавно співачка Аліна Гросу також пройшла лікування в одному зі госпіталів Індії. Артистка розповіла, як пройшло її відновлення та зізналася, на скільки кілограмів вона схудла. Виглядала вона теж дуже ефектно, бо мала спеціальне харчування.