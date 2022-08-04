Облили меня дерьмом, – Маша Ефросинина впервые ответила на хейт из-за русского языка

В начале июля на ютуб-канале Маши Ефросининой вышел выпуск "Взрослых девочек", в котором они с Поляковой объясняют, почему не могут снимать шоу на украинском. После этого ведущую накрыла волна хейта, на которую она ответила только сейчас.

Маша Ефросинина убеждена, что языковой скандал вокруг нее раскрутили, чтобы расколоть страну. Ведь еще в марте ее "никто на вилы не поднимал" за русскоязычные обращения.

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Маша Ефросинина ответила на хейт из-за языка

Просто сели там несколько чуваков и две тети и облили меня дерьмом. Из этого последовали заголовки. И вот здесь оно уже долетело до тех людей, для которых эта тема очень болезненна. И я их понимаю. Ибо когда тебе болит, и ты читаешь, что она, с*ка такая, "отказывается говорить по-украински", ты приходишь к ней в комментарии и желаешь, чтобы ее дети были убиты рашистами и изнасилованы,

– высказалась Ефросинина.

Ведущая считает, что этот скандал был кому-то выгоден, "кому-то было нужно, чтобы люди так среагировали". По ее мнению, здесь не обошлось без влияния россии, ведь это идеальный сюжет для их пропаганды.

"Не являюсь ли я сегодня идеальным примером того, чтобы русскоязычную ведущую, которая еще в 2014 году кричала против аннексии Крыма, что "я крымчанка, меня никто не трогает в этой стране", сегодня показать по всем каналам: "Смотрите, как ее распяли, несмотря на то, сколько она делает?" – риторически спросила Ефросинина.

Почему Ефросинина не комментировала языковой скандал

Звезда призналась, что за годы работы на телевидении научилась не реагировать на хейт, поэтому не стала отвечать критикам и на этот раз, ведь уверена, что все делает по совести.

Ты не будешь выходить и доказывать всем, что твой инстаграм уже давно на украинском, что все интервью и проекты, Евровидение, статьи, блоги, все я вела на украинском, что было в публичном поле,

– подчеркивает Маша Ефросинина.

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