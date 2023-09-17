Я протестую, – Маша Ефросинина ответила, как относится к мужчинам, выехавшим из страны

Муж Маши Ефросининой сейчас защищает Украину на фронте. Поэтому звездная ведущая негативно относится к мужчинам, которые незаконно выехали из Украины во время войны. Она призналась фанатам, как реагирует на эту ситуацию.

Ефросинина объяснила, что не может смириться с этим. Сама ведущая сейчас переживает сложный период, поскольку каждый день волнуется за жизнь своего любимого.

Не упустите Я посылаю грубо, – Маша Эфросинина призналась, как реагирует на хейт в сторону мужчины-военного

Поклонники поинтересовались у Марии, смирились ли они с тем, что некоторые мужчины бегут из страны, чтобы не идти на фронт. Ведущая против этого, хоть и старается не осуждать их.

А зачем мириться с этим? Я не мирюсь. Я против, как женщина, в семье которой мужчина принял решение идти защищать нас с вами и страну уехавших из нее. И которая видит тысячи женских судеб, в которых приняты такие же решения,

– объяснила Ефросинина.

Ведущая удивила тем, что знает истории, где женщины шантажируют своих мужчин, мол, если те не уедут – то они расстанутся.

"Это болезненная тема для многих семей, где больные детки. Война разрушила многие семьи. Поэтому лично я внутри протестую, но стараюсь не осуждать, не зная причины", – ответила Маша.



Ефросинина ответила, как относится к выезду мужчин / Скриншот с ее инстаграммы

Звезда также поделилась с подписчиками своим эмоциональным состоянием во время войны. По ее словам, сейчас "спасают" дети, друзья, работа, выступления и помощь другим. В то же время ведущую истощает страх за мужчину, плохие новости, неопределенность и бессмысленные клеветы.



Ефросинина рассказала, как себя чувствует / Скриншот с ее инстаграммы

Муж Ефросининой служит в ВСУ