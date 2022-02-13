Маша Ефросинина отреагировала на критику в сторону Тимура Мирошниченко из-за Нацотбора

13 февраля 2022 , 15:57
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Источник:

инстаграм Маши Ефросининой

Украинская телеведущая Маша Ефросинина вслед за Тимуром Мирошниченко прокомментировала запутанное объявление результатов. Она поддержала коллегу и отметила, что он "взял весь удар на себя".

Финал национального отбора Евровидения-2022 вызвал бурные обсуждения в сети. В том числе и потому, что объявление результатов было запутанным.

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Маша Ефросинина о запутанном объявлении результатов

Вслед за объяснениями Тимура Мирошниченко в том, что ему начали диктовать неправильные баллы в наушники, курьез прокомментировала и Маша Ефросинина. Она поддержала коллегу и призналась, что никак не реагировала на все это потому, что вообще не слышала редакторов.

К сказанному можно лишь добавить, что у меня подслушивание в момент вскрытия конверта вообще выключилось, поэтому Тимур взял весь удар на себя, поняв, что я не слышу редакторов,
– поделилась Ефросинина.

Заметим, шоумен Владимир Остапчук сыронизировал относительно объявления результатов. Он спародировал Тимура Мирошниченко и пошутил насчет Маши Ефросининой: "А где Маша? Домой поехала?".


Маша Ефросинина о Мирошниченко и Нацотборе / Фото из инстаграм-сторис

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Главное о финале Нацотбора

  • 12 февраля состоялся финал Национального отбора Евровидение-2022. 8 участников выступили на сцене с эффектными номерами. Правда, группа Cloudless выступала дважды из-за форс-мажора: финалистам несколько раз выключался звук.
  • Победительницей конкурса стала певица Alina Pash с песней Shadows of Forgotten Ancestors. Она заняла первое место с 15 баллами.
  • На конкурсе не обошлось без скандалов. Из-за путаницы с объявлением результатов группа Kalush Orchestra, занявшая 2 место, заподозрила Суспільне в том, что выигрыш Паш – фальсификация. Они планируют решать вопросы в судебном порядке.
Автор: Марія Касій