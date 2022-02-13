Маша Ефросинина отреагировала на критику в сторону Тимура Мирошниченко из-за Нацотбора

Украинская телеведущая Маша Ефросинина вслед за Тимуром Мирошниченко прокомментировала запутанное объявление результатов. Она поддержала коллегу и отметила, что он "взял весь удар на себя".

Финал национального отбора Евровидения-2022 вызвал бурные обсуждения в сети. В том числе и потому, что объявление результатов было запутанным.

Актуально Просто сказать правду, – Тимур Мирошниченко об обвинениях в фальсификации голосов Нацотбора

Маша Ефросинина о запутанном объявлении результатов

Вслед за объяснениями Тимура Мирошниченко в том, что ему начали диктовать неправильные баллы в наушники, курьез прокомментировала и Маша Ефросинина. Она поддержала коллегу и призналась, что никак не реагировала на все это потому, что вообще не слышала редакторов.

К сказанному можно лишь добавить, что у меня подслушивание в момент вскрытия конверта вообще выключилось, поэтому Тимур взял весь удар на себя, поняв, что я не слышу редакторов,

– поделилась Ефросинина.

, шоумен Владимир Остапчук сыронизировал относительно объявления результатов . Он спародировал Тимура Мирошниченко и пошутил насчет Маши Ефросининой: "А где Маша? Домой поехала?".



Маша Ефросинина о Мирошниченко и Нацотборе / Фото из инстаграм-сторис

К слову Колоритная Alina Pash едет на Евровидение-2022: биография победительницы Нацотбора

Главное о финале Нацотбора