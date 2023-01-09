Экс-нардепка Ирина Фарион хорошо известна острыми и курьезными заявлениями. На днях она высказалась о русскоязычных переселенцах во Львове. Общественная деятельница посоветовала им сесть на танк оккупантов вместе с "москворотыми выплодками", чтобы ее внук "не набирался блох московского языка".

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Ирина Фарион о внуке, который "уничтожает москаля" в детском саду

"Почему мой Дима, внук, которому 3,5 года, заходя в детский сад, видит перед собой некоего Гришу, который ему говорит "привет". И мой внук должен его учить с помощью своего маленького кулачка украинского языка. Потому что ребенок приходит нервный домой и говорит: "Бабушка, в садике есть москаль!" А бабушка говорит, что "москаля надо уничтожать". И Дима уничтожает москаля, он ему ставит челюсть, правильный прононс. Все эти "радители", которые сюда приехали со своими москворотыми чадами, должны понимать, что их "ребенок" – не "ребенок" Это "дитина", которая должна в детском саду говорить на государственном языке, чтобы этот мой ребенок не набирался блох московского языка. Если тебе не нравится это, какие проблемы? Сел танк с буквой "Z" или "V" со своим выплодком и хлестнул отсюда", – заявила Ирина Фарион.

Оля Полякова резко отреагировала

Это что за п**да? Мне захотелось ей кулачка воткнуть в рот,

– прокомментировала певица в инстаграм-сторис.

Оля Полякова ответила Ирине Фарион / Скриншот по инстаграм-сторис

Радиоведущий Слава Демин тоже не смолчал. Он хоть и со Львова, как и Ирина Фарион, но ее методы украинизации не поддерживает: "Извините! Но Ирина Фарион – для меня это слишком. Я, конечно, выступаю за украинизацию и очень люблю Украину. Но то, что она несет, не побуждает русскоязычных переходить на украинский, а наоборот".