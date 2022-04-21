Маша Ефросинина объяснила, почему записывает видеообращение на русском: "Не умею переводить эмоции"

Телеведущая Маша Ефросинина в своих обращениях обычно говорит по-русски и сталкивается из-за этого с хейтом. Она объяснила, почему не разговаривает на украинском.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина за 2 месяца войны записала множество видеообращений как к россиянам, так и к украинцам. Большинство из них звезда записывает на русском языке.

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Почему Маша Ефросинина записывает видео на русском

Телеведущая объяснила, что на русском языке она воспитывалась, разговаривала с ней с детства, ведь является крымчанкой. В то же время она хочет охватить большую аудиторию, разговаривая именно по-русски.

Ни одно мое обращение не имело бы такой силы, если бы я говорила по-украински. Я не умею переводить свои эмоции на украинский. Разберемся после победы, но сейчас прошу меня не травить,

– сказала Маша.

Ефросинина добавила, что из-за русского языка его жестко критикуют.

"Самая большая претензия ко мне, в очень жесткой форме, что пока я говорю на языке врага, я – тоже враг. Но другое обидное: "Что бы ты ни делала сейчас для женщин детей Украины, бросай и учи украинский"", — отметила она.

Украинские звезды и язык