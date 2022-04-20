Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина столкнулась с огромным стрессом во время войны. Она призналась, что очень похудела.

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Маша Ефросинина о своем состоянии

У меня первые недели не было аппетита. Я – человек, который всю свою жизнь мечтал быть тонким и стройным, смотрел в зеркало и понимал, что что-то не то. Не было аппетита, не лезло. Даже если я что-то под крик мужчины запихивала, оно лезло назад,

– призналась ведущая.

Маша Ефросинина добавила, что не может и заниматься спортом, потому что просто не имеет сил. Однако она гуляет с детьми.

"Я пытаюсь ходить пешком с детьми. У нас есть такое правило: везде, где можно дойти, мы идем. Никакого транспорта, никаких вспомогательных штук", – отметила звезда.

Заметим , в отличие от Маши Ефросининой "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях заедает стресс . Поэтому она поправилась на несколько килограммов и нашла несколько седых волос.

На другой план пошел и внешний вид телезвезды. Она поделилась, что не хочет делать макияж или хорошо одеваться, потому что просто не чувствует себя настоящей.