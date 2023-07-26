"Жим-жим" было, – Маша Ефросинина рассказала, почему боится мужа Оли Поляковой
Источник:"Взрослые девочки"
Маша Ефросинина призналась, какие у нее отношения с мужем звездной подруги Оли Поляковой. Телеведущая заметила, что боится Вадима Буряковского.
В своем шоу "Взрослые девочки" подруги обсудили красные флажки в отношениях. В частности, они упомянули о запретах и ограничениях. Следовательно, Оля Полякова отметила, что после начала отношений с мужем, тот перестал общаться с большинством своих друзей. Учитывая это, певица сказала, что ее можно назвать абьюзером в отношениях. В то же время, Ефросинина ей возразила, она заметила, что Вадим "не выглядит как жертва".
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Маша Ефросинина боится мужа Поляковой
Телеведущая объяснила, что на дне рождения певицы со своим мужем Тимуром Хромаевым хотели поспорить с Вадимом. Но им это не очень удалось.
Он сказал: "Спокойно, я говорю". Он нежно это сказал, но немного "жим-жим" было",
– поделилась Ефросинина.
Оля Полякова очень удивилась и объяснила, что Вадим на самом деле хороший и отзывчивый человек.
"Взрослые девочки": смотрите видео онлайнК слову, Маша Ефросинина на днях рассказала, что проживает сложный период. Она призналась, что их с супругом брак проходит очередное испытание. Следовательно, телеведущей морально сейчас очень сложно.
Что известно о браке Оли Поляковой
- Бизнесмен Вадим Буряковский старше певицы на 15 лет. Они познакомились на работе. Полякова получила заказ на выступление на "благотворительном" вечере, оказавшемся днем рождения мужчины.
- По словам певицы, она закрутила роман с Буряковским и в то же время была в отношениях со своим бойфрендом. К тому же бизнесмен также был женат.
- Оля и Вадим сыграли свадьбу в 2004 году. В следующем году у них родилась первая дочь Мария, а в 2011 году на свет появилась Алиса.