"Жим-жим" было, – Маша Ефросинина рассказала, почему боится мужа Оли Поляковой

26 июля 2023, 13:37
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"Взрослые девочки"

Маша Ефросинина призналась, какие у нее отношения с мужем звездной подруги Оли Поляковой. Телеведущая заметила, что боится Вадима Буряковского.

В своем шоу "Взрослые девочки" подруги обсудили красные флажки в отношениях. В частности, они упомянули о запретах и ограничениях. Следовательно, Оля Полякова отметила, что после начала отношений с мужем, тот перестал общаться с большинством своих друзей. Учитывая это, певица сказала, что ее можно назвать абьюзером в отношениях. В то же время, Ефросинина ей возразила, она заметила, что Вадим "не выглядит как жертва".

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Маша Ефросинина боится мужа Поляковой

Телеведущая объяснила, что на дне рождения певицы со своим мужем Тимуром Хромаевым хотели поспорить с Вадимом. Но им это не очень удалось.

Он сказал: "Спокойно, я говорю". Он нежно это сказал, но немного "жим-жим" было",
– поделилась Ефросинина.

Оля Полякова очень удивилась и объяснила, что Вадим на самом деле хороший и отзывчивый человек.

"Взрослые девочки": смотрите видео онлайн

К слову, Маша Ефросинина на днях рассказала, что проживает сложный период. Она призналась, что их с супругом брак проходит очередное испытание. Следовательно, телеведущей морально сейчас очень сложно.

Что известно о браке Оли Поляковой

  • Бизнесмен Вадим Буряковский старше певицы на 15 лет. Они познакомились на работе. Полякова получила заказ на выступление на "благотворительном" вечере, оказавшемся днем рождения мужчины.
  • По словам певицы, она закрутила роман с Буряковским и в то же время была в отношениях со своим бойфрендом. К тому же бизнесмен также был женат.
  • Оля и Вадим сыграли свадьбу в 2004 году. В следующем году у них родилась первая дочь Мария, а в 2011 году на свет появилась Алиса.
Автор: Софія Хомишин