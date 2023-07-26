"Жим-жим" было, – Маша Ефросинина рассказала, почему боится мужа Оли Поляковой

Маша Ефросинина призналась, какие у нее отношения с мужем звездной подруги Оли Поляковой. Телеведущая заметила, что боится Вадима Буряковского.

В своем шоу "Взрослые девочки" подруги обсудили красные флажки в отношениях. В частности, они упомянули о запретах и ограничениях. Следовательно, Оля Полякова отметила, что после начала отношений с мужем, тот перестал общаться с большинством своих друзей. Учитывая это, певица сказала, что ее можно назвать абьюзером в отношениях. В то же время, Ефросинина ей возразила, она заметила, что Вадим "не выглядит как жертва".

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Маша Ефросинина боится мужа Поляковой

Телеведущая объяснила, что на дне рождения певицы со своим мужем Тимуром Хромаевым хотели поспорить с Вадимом. Но им это не очень удалось.

Он сказал: "Спокойно, я говорю". Он нежно это сказал, но немного "жим-жим" было",

– поделилась Ефросинина.

Оля Полякова очень удивилась и объяснила, что Вадим на самом деле хороший и отзывчивый человек.

"Взрослые девочки": смотрите видео онлайн

Что известно о браке Оли Поляковой

Бизнесмен Вадим Буряковский старше певицы на 15 лет. Они познакомились на работе. Полякова получила заказ на выступление на "благотворительном" вечере, оказавшемся днем рождения мужчины.

По словам певицы, она закрутила роман с Буряковским и в то же время была в отношениях со своим бойфрендом. К тому же бизнесмен также был женат.

Оля и Вадим сыграли свадьбу в 2004 году. В следующем году у них родилась первая дочь Мария, а в 2011 году на свет появилась Алиса.