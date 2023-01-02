Счастливым известием о пополнении в большой семье модель Айрленда Болдвина поделилась в первый день 2023 года. Она показала фото из УЗИ, где виднеется крошечный малыш.

К слову Алек Болдвин, в восьмой раз ставший отцом, показал щемящее фото всей семьи

"Счастливого Нового года", – написала будущая мамочка, которой 27 лет.



Айрленд Болдвин впервые станет мамой / Фото с инстаграмма модели

Родителем ребенка станет 37-летний бойфренд, музыкант RAC (настоящее имя – Андре Аллен Анжос). Они находятся в отношениях около года.



Айрленд Болдвин и Андре Анжос / Фото из инстаграмма музыканта

Отреагировал ли Алек на беременность дочери

Сам Алек Болдвин пока никак не прокомментировал, что впервые станет дедушкой. Впрочем, фанаты под его последним видео со статуей Свободы уже поздравляют с будущим пополнением в семье и тем, что он скоро впервые станет дедушкой:

"Только что увидел замечательные новости в Айрленд. Чувствуете ли вы, что готовы стать дедушкой?";

"С Новым годом… Скоро будете дедушкой. Поздравляю";

"Поздравляем дедушку Алека и бабушку Илларию! Все готово, у вас есть свои, а теперь и внуки! Новая глава!";

"Поздравляем дедушку!".

В то же время, самой старшей дочери Алека фанаты желают легкой беременности и счастливого материнства. На радостную новость уже отреагировала кузина девушки – Гейли Болдвин, а также Пэрис Хилтон, Жасмин Тукс, Румер Уиллис, тоже скоро станет матерью, и другие знаменитости. Отметим, что Айрленд является единственной дочерью от первой жены Алека – Ким Бейсингер, они били в браке с 1993 по 2022 год. Впоследствии актер женился на Хиллари Болдвин, родившей ему 7 детей.

Напомним, что Алек Болдвин год назад получил скандальную репутацию из-за трагического инцидента на съемочной площадке. 21 октября 2021 года от выстрела Алека Болдвина на съемках фильма "Ржавчина" погибла оператор из Украины Галина Гатчинс. Расследование продолжается, и на днях появилась новая информация о том, что актера могут привлечь к уголовной ответственности. Полтора месяца назад стало известно, что об этом случае снимут документальный фильм.