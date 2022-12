В день финала, 17 декабря, KRUTЬ писала, что "с Евровидением покончено", а теперь, похоже, попыталась подорвать репутацию группы TVORCHI, чтобы поехать в Ливерпуль вместо нее. Она указала Суспильному, что в живом выступлении звучал дабл основного вокала Джеффри Кенни, а их трек Heart of Steel издавал лейбл Believe, продолжающий работать в России.

KRUTЬ пожаловалась на TVORCHI Суспильному

Музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров ответил Марине, что дополнительная обработка, которая может быть даблом – тонкий музыкальный нюанс и несущественное нарушение, которое не является основанием для дисквалификации. Похожие мелкие нарушения, по его словам, допустили сразу несколько финалистов.

В ходе подготовки финала могла произойти техническая ошибка, из-за которой в эфире в фонограмме группы TVORCHI в течение определенных секунд звучал дабл живого вокала Джеффри. Такая опрометчивость действительно могла произойти: во время войны, при сверхсложных условиях работы, с регулярным отсутствием связи и электричества. Из-за сложного звука на площадке, на репетициях в эфир этого не услышал никто, включая меня. Мне очень жаль, что такая ситуация случилась и я приношу свои извинения всем участникам финала и зрителям за этот инцидент,

– высказался Дмитрий Шуров.

По поводу французского лейбла Believe, который продолжает работать на территории России, то, по мнению Суспильного, дистрибуция трека Heart of Steel этой компанией не является нарушением правил Нацотбора. Команда говорит, что 5 из 10 финалистов опубликовали свои конкурсные песни через Believe, а трое других, включая KRUTЬ, работали с ним недавно.

В сети упреки KRUTЬ не оценили

В инстаграме считают, что артистка не умеет проигрывать и хочет повторить судьбу Kalush Orchestra, который поехал в Турин после дисквалификации Алины Паш:

"При всем уважении к Марине, но это слишком низко";

"Круть упала в моих глазах";

"Проигрывать надо уметь достойно! Обвинение так себе… Попахивает скандалом ради скандала, мне стыдно";

"Наша песня хороша и новая, начинаем ее снова. Круть стала новым Kalush. Не думал я, что Круть опустится до такого";

"Я, конечно, не была за TVORCHI, но это какой-то цирк, то Kalush, то эта, вы серьезно? Выиграли, пусть едут, куда она сунется и зачем позорится?";

"Марина очень плохо себя показывает на этом отборе, лично мое мнение о ней становится все хуже и хуже";

"Не ожидала такого. В таком случае нужно сгруппироваться, помогать и болеть, а это было достаточно унизительно со стороны девушки";

"Евровидение без скандалов – не Евровидение".

Другие же считают, что скандал раздувает Суспильне, а не KRUTЬ, ведь она указала на вещи, которые были на плечах организаторов: