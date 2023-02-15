Звезда рассказала подробности инцидента. Выяснилось, что после этой песни в помещении сработал сигнал пожарной тревоги.

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Кристина Соловий не считает это случайностью.

У нас сегодня должен был быть концерт в Нюрнберге, но после песни "Украинская ярость" началась пожарная тревога, и нам нужно было срочно выйти. Я думаю, это не случайно. Это полная хойня,

– сказала певица.



Подписчики артистки тоже считают, что это произошло не случайно:

"Провокация 100%. И это уже не первая история для украинских звезд в Германии. Христина, держитесь) Слава Украине!"

"Пожарную тревогу можно сделать искусственно, поджег бумагу и подставив ее под датчик дыма. Поэтому, думаю, что это не просто так. Кто-то сорвал концерт. А москали в Германии много"

"Хрупкая немецкая пожарная система не выдержала украинской ярости"

"Уши россиян торчат!"

"Здесь россиян много. Думаю, провокация на 99%"

"Кацапня сорвала выступление, вот что я думаю!"

К слову, Кристина Соловий уехала в европейский тур, чтобы обеспечить защитников амуницией. Украинская певица на одном из концертов перепела трек, написанный на старое стихотворение Сергея Жадана. Поэт был приятно удивлен новому звучанию.