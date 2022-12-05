Марина родилась и выросла в селе Екатериновка Лозовского района Харьковской области. Ее отец – фермер, а мама – домохозяйка, также у нее есть старшая сестра и младший брат. Она их очень любит, потому свое детство вспоминает с теплом и любовью. Еще в 6 выпуске она гордо заявила, что "человек не выбирает, где ему родиться".
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"Мое детство это о природе, о домашнем скоте и полях. Я пасла гусят, сажала помидоры, помогала маме сажать картошку. Мое детство – это о суперзвездном небе. Такого не увидеть в городе. Такое небо я видела только у себя в деревне, когда лежала на тюфяке с подружкой по соседству Юлей", – поделилась участница проекта.
Она рассказала, что пока папа развивал сельское хозяйство, она с сестрой помогала маме. Свой бизнес родители Марины начали с нуля – иногда жили в вагончике прямо на ферме, чтобы возделывать хозяйство недалеко от дома. Она очень любила свой дом и природу, но всегда мечтала увязать свою жизнь с красотой и творчеством. Поэтому в 14 лет переехала в Харьков.
Так получилось, что некоторое время меня родители возили в школу в город, в Лозовую. И там часто я сталкивалась с тем, что надо мной смеялись что я из села… Мне было очень неприятно, я ссорилась некоторое время, но все было бесполезно. Когда я переехала в Харьков, в колледже я тоже столкнулась с такими шутками. Я не понимаю, какое право кто кому дал судить за то, что человек не выбирал? Как бы и могла выбрать, я все равно родилась бы именно там! У меня было невероятное детство, и я очень горжусь своими родителями, которые приучили меня работать и ценить свободу,
– заявила Марина, подкрепив фото с трактором.
Марина из "Холостяка" ответила хейтерам за происхождение из села / Фото из инстаграмма девушки
Она говорит, что пока одни шутят, она с детства работала и отложила деньги. Следовательно, она смогла построить свою жизнь так, как всегда хотела. В итоге Марина отметила, что она "не успешный успех", но она совершенно искренна и открыта в своих намерениях.
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Реакция сети
Подписчики Марины поддержали ее и поблагодарили за ее искренность, а девушки "из города", которые ее оскорбили, теперь еще больше упали в их глазах:
- "Обожаю слушать истории с твоего детства", – написала участница Саша Мудра, которую фанаты заподозрили в анонимном образе Марины;
- "Если бы они знали, сколько этот трактор стоит", – начали писать другие подписчики;
- "Те, кто насмехается о деревне, просто не могут больше ни до чего докопаться. Это они прежде всего чувствуют себя "из села", и, чтобы избавиться от этого ощущения, постоянно переводят его на других. Это невоспитанные и глупые люди. Ты такая молодец, что не ведешься на провокации, у тебя действительно стальные нервы";
- "Городские девушки не стали выше в глазах зрителей, когда вас оскорбляли, называя, девушкой из села, или бычкой... Только низкий по происхождению человек будет оскорблять другого человека за его происхождение. Этим постом вы достойно дали отпор всем тем образцам, которые не оскорблялись. понимают, что никого "длинный ядовитый язык" еще не делал достойным в глазах других";
- "Это выражение о "селе в тебе" такое гадкое и тщеславное. Я родилась и выросла в большом городе, но я обожаю села, природу, поля, сады, огороды... Что может быть прекраснее? И люди, работающие на земле, тоже прекрасны – такие трудолюбивые, искренние, добрые… К тому же если погуглить биографию известных людей, особенно политиков, окажется, что большая часть из них родилась где-то в глубинке страны. Желание вырваться "к людям" у крестьян может быть мощным драйвером в жизни, в достижении карьерных вершин, если они этого действительно хотят, конечно";
- "Это так же низко, как и смеяться по поводу происхождения... Никто не выбирает где родиться, как и не может остановить течение времени. Всегда есть человек, который родился в более "престижном" месте, а также все люди становятся старше с каждым днем. Все девушки очень недостойно вели себя на этом испытании";
- "Самые выдающиеся и талантливые люди планеты, если проанализировать, родились в деревне. Поэтому, бычки – это те, кто как-то разграничивает людей по месту рождения. Вежливые, интеллигентные люди никогда не скажут так. Да и вообще, кто как "обзывается", так сам и называется. Детское изречение, но мудрое".