Марина родилась и выросла в селе Екатериновка Лозовского района Харьковской области. Ее отец – фермер, а мама – домохозяйка, также у нее есть старшая сестра и младший брат. Она их очень любит, потому свое детство вспоминает с теплом и любовью. Еще в 6 выпуске она гордо заявила, что "человек не выбирает, где ему родиться".

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"Мое детство это о природе, о домашнем скоте и полях. Я пасла гусят, сажала помидоры, помогала маме сажать картошку. Мое детство – это о суперзвездном небе. Такого не увидеть в городе. Такое небо я видела только у себя в деревне, когда лежала на тюфяке с подружкой по соседству Юлей", – поделилась участница проекта.

Она рассказала, что пока папа развивал сельское хозяйство, она с сестрой помогала маме. Свой бизнес родители Марины начали с нуля – иногда жили в вагончике прямо на ферме, чтобы возделывать хозяйство недалеко от дома. Она очень любила свой дом и природу, но всегда мечтала увязать свою жизнь с красотой и творчеством. Поэтому в 14 лет переехала в Харьков.

Так получилось, что некоторое время меня родители возили в школу в город, в Лозовую. И там часто я сталкивалась с тем, что надо мной смеялись что я из села… Мне было очень неприятно, я ссорилась некоторое время, но все было бесполезно. Когда я переехала в Харьков, в колледже я тоже столкнулась с такими шутками. Я не понимаю, какое право кто кому дал судить за то, что человек не выбирал? Как бы и могла выбрать, я все равно родилась бы именно там! У меня было невероятное детство, и я очень горжусь своими родителями, которые приучили меня работать и ценить свободу,

– заявила Марина, подкрепив фото с трактором.



Марина из "Холостяка" ответила хейтерам за происхождение из села / Фото из инстаграмма девушки

Она говорит, что пока одни шутят, она с детства работала и отложила деньги. Следовательно, она смогла построить свою жизнь так, как всегда хотела. В итоге Марина отметила, что она "не успешный успех", но она совершенно искренна и открыта в своих намерениях.

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Реакция сети

Подписчики Марины поддержали ее и поблагодарили за ее искренность, а девушки "из города", которые ее оскорбили, теперь еще больше упали в их глазах: