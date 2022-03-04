Маричка Бурмака дала вдохновляющее интервью BBC, из-за которого ведущий извинился: что случилось

Украинская певица Мария Бурмака находится в Киеве и не планирует его покидать. Чтобы поддержать дух украинцев, она поет гимн из своего окна дома, расположенного на высоком киевском холме. Об этом она рассказала в интервью британскому каналу.

В интервью программе BC Breakfast она рассказала, зачем поет украинский гимн в такое опасное время.

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Гимн Украины очень важен для всех украинцев, а я музыкант и я решила взять свой усилитель, открыть окно и спеть на районы. Мой дом стоит на одном из холмов, и этот гимн слышат все районы,

– рассказала Мария.

Она добавила, что из своего окна видела, как российские войска бомбят мемориал жертвам Холокоста в Киеве и киевскую телебашню. Она призналась, что ей очень трудно смотреть, какие разрушения происходят в Харькове – в родном городе артистки.

"Я плачу и не хочу, чтобы кто-то видел, что я плачу, потому что я должна быть сильной, но это фашизм. Я прошу весь мир помочь нам и поддержать нас, вы должны знать, какой ужас… Я сейчас остаюсь здесь, много людей едут из Украины, но... Я не буду бежать из родного города, это мой дом, и я хочу быть здесь, в сердце Киева, и петь для своего народа, и, возможно, я снова буду петь из этого окна мой национальный гимн. Я хочу сказать Путину, ты убийца, ты агрессор, Украина никогда не была против России... Как говорят наши солдаты: "Иди нах*й".

Мария Бурмака дала интервью BBC Breakfast: видео

Такова откровенная позиция Бурмаки в прямом эфире окунфузила ведущего, о чем он написал в своем твиттере (в видеоролике Марии этого момента нет):

"Какое удовольствие поговорить с Марией Бурмакой в ​​прямом эфире #BBCBReakfast из Киева этим утром. Мне пришлось извиниться за слова в конце, но это не значит, что вы не можете сопереживать и понимать глубины чувств, и я думаю, что 99% людей это понимают. Спасибо за все сообщения", – написал ведущий Дэн Уокер.

Звезды ведут информационную борьбу

Следует добавить, что украинские звезды ведут сильную информационную поддержку и настоящую войну с теми, кто не верит в российско-украинскую войну, в частности:

Никита Добрынин, Тарас Тополь, Андрей Хливнюк, Ахтем Сеитаблаев и десятки других знаменитостей сменили музыкальные инструменты и микрофоны на оружие;

Маша Ефросинина, Тарас Тополя, Наталья Могилевская, Мария Бурмака общаются с иностранными журналистами, в том числе с российскими "оппозиционными", которым рассказывают о событиях в Украине;

Инстаграм-блоггеры с миллионными аудиториями объединяются, чтобы продемонстрировать миру, в частности России и Беларуси, что наступление начала Россия, а не Украина сама себя обстреливает;

Десятки украинских звезд продолжают "достучаться" до россиян и белорусов, чтобы те выходили на митинги и остановили Путина.

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