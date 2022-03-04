В інтерв'ю програми BC Breakfast вона розповіла, для чого співає український гімн у такий небезпечний час.

До слова Маша Єфросиніна дала емоційне інтерв'ю штабу Навального: "Росія перетворюється в концтабір"

Гімн України дуже важливий для всіх українців, а я музикант, і я вирішила взяти свій підсилювач, відкрити вікно та заспівати на райони. Мій будинок стоїть на одному з пагорбів, і цей гімн чують усі райони,

– розповіла Марія.

Вона додала, що зі свого вікна бачила, як російські війська бомблять меморіал жертвам Голокосту у Києві та київську телевежу. Також вона зізналась, що їй дуже важко дивитись, які руйнування відбуваються у Харкові – у рідному місті артистки.

"Я плачу і не хочу, щоб хтось бачив, що я плачу, тому що я маю бути сильною, але це фашизм. Я прошу весь світ допомогти нам і підтримати нас, ви повинні знати, який тут жах… Я зараз залишаюся тут, багато людей їдуть з України, але... Я не бігтиму з рідного міста, це мій дім, і я хочу бути тут, у серці Києва, і співати для свого народу, і, можливо, я знову співатиму з цього вікна мій національний гімн. Я хочу сказати Путіну, ти вбивця, ти агресор, Україна ніколи не була проти Росії. Як кажуть наші солдати: "Йди нах*й".

Марія Бурмака дала інтерв'ю BBC Breakfast: відео

Така відверта позиція Бурмаки в прямому ефірі окунфузила ведучого, про що він написав у своєму твітері (у відеоролику Марії цього моменту немає):

"Яке задоволення поговорити з Марією Бурмакою в прямому ефірі #BBCBReakfast з Києва цього ранку. Мені довелося вибачитися за слова в кінці, але це не означає, що ви не можете співпереживати і розуміти глибини почуттів, і я думаю, що 99% людей це розуміють. Дякую за всі повідомлення", – написав ведучий Ден Вокер.

Зірки ведуть інформаційну боротьбу

Варто додати, що українські зірки ведуть сильну інформаційну підтримку та справжню війну з тими, хто не вірить у російсько-українську війну, зокрема:

Нікіта Добринін, Тарас Тополя, Андрій Хливнюк, Ахтем Сеітаблаєв та десятки інших знаменитостей змінили музичні інструменти та мікрофони на зброю;

Маша Єфросиніна, Тарас Тополя, Наталія Могилевська, Марія Бурмака спілкуються з іноземними журналістами, зокрема й з російськими "опозиційними", яким розповідають про події в Україні;

Інстаграм-блогери з мільйонними аудиторіями об'єднуються, аби продемонструвати світу, зокрема Росії та Білорусі, що наступ розпочала Росія, а не Україна сама себе обстрілює;

Десятки українських зірок продовжують "достукуватись" до росіян та білорусів, аби ті виходили на мітинги і зупинили Путіна.

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