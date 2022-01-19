С мамой, отцом и братом: сеть покоряет редкое семейное фото Тины Кароль

19 января 2022 , 17:21
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инстаграм фан-клуба Тины Кароль

Украинская поп-дива Тина Кароль не выносит личную жизнь на публику. Она изредка рассказывает о сыне Вениамине, тогда как отношения с родителями держит за семью замками. Как они выглядят, смотрите на фото.

Почти 20 лет назад Тина Кароль переехала в Киев, а вслед за ней из Ивано-Франковска уехали родители. Из-за безумного графика она нечасто наведывается к ним, поэтому и их совместные фото – большая редкость. Фаны певицы откопали ее архивное фото со всей родней.

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Редкий семейный кадр Тины Кароль

В кадре артистка позирует с мамой Светланой, отцом Григорием, старшим братом Стасом и сыном Вениамином. Все они прикованы к экрану ноутбука. Похоже, мальчик показывал родным фото или видео, ведь его дедушка и бабушка улыбались.

Тина Кароль с семьей / Фото из инстаграма фан-клуба певицы

Сеть с восторгом восприняла трогательный семейный снимок. Одни растрогались, другие заметили, что на фото не хватает мужа Тины Кароль Евгения Огира, умершего от рака в 2013 году:

  • "Впервые вижу это потрясающее фото";
  • "О, какое теплое фото";
  • "Как Тина на папу похожа";
  • "Такие солнышки";
  • "Евгения не хватает".
Мало кто знает, что Тина Кароль редко видится с родителями из-за "разных мировоззрений". Они собираются семьей на самые большие религиозные праздники и на день рождения мамы.

Фото Тины Кароль с семьей

Автор: Марина Джура