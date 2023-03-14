MamaRika заговорила о пластических операциях: что она хотела бы в себе изменить

MamaRika высказалась об изменениях во внешности. Она призналась, что может решиться на операцию по изменению груди.

Украинская певица MamaRika на днях ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сториз. Артистку спросили, решилась бы она на операцию по увеличению груди.

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MamaRika об изменениях во внешности

Артистка призналась, что ее грудь действительно деформировалась за время грудного вскармливания. Сначала она хотела бы заняться спортом и пользоваться специальными кремами, но не исключает, что задумается о пластике.

Думаю, да. Потому что пока я кормила "малышки" были бодрячком, а сейчас немного загрустили. Если серьезно, то грудь всегда меняет форму после грудного вскармливания, и им нужно время на восстановление. Тем более я кормила малыша 1,4 – а это ой как не мало.

"Поэтому спорт в помощь, а также крем от растяжек и надежда на генетику. Если нет - тогда, может, действительно задумаюсь над пластикой. Вижу, что дофига кто сделал себе в утешение, и даже виду не представляет. Считаю, что каждый может делать со своим телом то, что хочет. Главное, чтобы тебе с этим потом было комфортно", – высказала свое мнение по поводу изменений MamaRika.



MamaRika о пластике / Фото из инстаграмм-сториз

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