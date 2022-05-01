Известные украинские музыканты объединились ради очередного трогательного ролика. Они перепели хит "Скрябина" "Місця щасливих людей".

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Звезды тронули кавером "Місця щасливих людей"

Андрей Кузьменко в свое время посвятил песню городам, где он провел определенное время в своей жизни. Украинские звезды упомянули в композиции города Украины – Киев, Ирпень, Харьков, Мариуполь, Херсон, Сумы, Чернигов и Львов. Они одни из наиболее пострадавших от российской военной агрессии.

К созданию трека присоединились участники группы "Скрябин" и другие украинские артисты:

  • Юрий Юрченко,
  • Александра Зарицкая,
  • Артем Пивоваров,
  • Сергей Танчинец,
  • Фагот,
  • Наталья Могилевская,
  • Иван Navi,
  • Руслана.

В песне оставили отрывок от оригинального хита.

"Песня также прозвучит как гимн крупного медийного благотворительного мероприятия, проведение которого готовится совместно с национальным советом Украины по телевидению и радиовещанию. В рамках мероприятия будет начато финансирование восстановления медийной инфраструктуры пострадавших украинских городов. Сбор средств будет проводиться на БУ Благотворительный фонд имени Кузьмы Скрябина. "Спасибо вам, люди", – сказал бы Кузьма", – поделились знаменитости.

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Как реагирует сеть

Трогательная песня растрогала многих. Об этом люди пишут в комментариях и делятся впечатлениями от кавера:

  • "До слез просто. Я сам из Мариуполя, но со многими украинскими городами что-то связывает";
  • "Очень хорошо получилось, молодцы";
  • "Кузьма, я знаю, ты с нами. Почивай в мире";
  • "Еще раз убеждаюсь что вечное нельзя забыть. Мне 37 лет, я вырос на музыке Кузьмы. Моему сыну 6 лет, и он слушает коломыйку Скрябина. Я счастлив";
  • "чрезвычайно проницательное исполнение";
  • "Очень хорошо сделали, спасибо. И Кузьма с ними";
  • "Любимая песня заиграла новыми красками";
  • "Очень хорошее видео и исполнение песни нашими звездами! Но сегодня обращаются слезы, когда видишь, какой была родная Украина до войны и какими были наши лучшие города, которые теперь страдают от захватчика. И все же надеемся, что победа будет за нами".