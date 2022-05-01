Известные украинские музыканты объединились ради очередного трогательного ролика. Они перепели хит "Скрябина" "Місця щасливих людей".
Актуально Jerry Heil и Kalush спели для Анджелины Джоли: "Будь ангелом мира для Украины"
Звезды тронули кавером "Місця щасливих людей"
Андрей Кузьменко в свое время посвятил песню городам, где он провел определенное время в своей жизни. Украинские звезды упомянули в композиции города Украины – Киев, Ирпень, Харьков, Мариуполь, Херсон, Сумы, Чернигов и Львов. Они одни из наиболее пострадавших от российской военной агрессии.
К созданию трека присоединились участники группы "Скрябин" и другие украинские артисты:
- Юрий Юрченко,
- Александра Зарицкая,
- Артем Пивоваров,
- Сергей Танчинец,
- Фагот,
- Наталья Могилевская,
- Иван Navi,
- Руслана.
В песне оставили отрывок от оригинального хита.
"Песня также прозвучит как гимн крупного медийного благотворительного мероприятия, проведение которого готовится совместно с национальным советом Украины по телевидению и радиовещанию. В рамках мероприятия будет начато финансирование восстановления медийной инфраструктуры пострадавших украинских городов. Сбор средств будет проводиться на БУ Благотворительный фонд имени Кузьмы Скрябина. "Спасибо вам, люди", – сказал бы Кузьма", – поделились знаменитости.
Кавер на песню "Скрябина" – "Места счастливых людей": смотрите видео онлайн
Как реагирует сеть
Трогательная песня растрогала многих. Об этом люди пишут в комментариях и делятся впечатлениями от кавера:
- "До слез просто. Я сам из Мариуполя, но со многими украинскими городами что-то связывает";
- "Очень хорошо получилось, молодцы";
- "Кузьма, я знаю, ты с нами. Почивай в мире";
- "Еще раз убеждаюсь что вечное нельзя забыть. Мне 37 лет, я вырос на музыке Кузьмы. Моему сыну 6 лет, и он слушает коломыйку Скрябина. Я счастлив";
- "чрезвычайно проницательное исполнение";
- "Очень хорошо сделали, спасибо. И Кузьма с ними";
- "Любимая песня заиграла новыми красками";
- "Очень хорошее видео и исполнение песни нашими звездами! Но сегодня обращаются слезы, когда видишь, какой была родная Украина до войны и какими были наши лучшие города, которые теперь страдают от захватчика. И все же надеемся, что победа будет за нами".