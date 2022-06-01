Украинская певица MamaRika первые дни войны провела в Украине, а затем выехала за границу и жила в Польше. Это время было очень тяжелым для артистки и отразилось на ее здоровье. Хотя сейчас звезда уже на родной земле, стресс сказывается.

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MamaRika о проблемах со здоровьем из-за стресса

Певица рассказала, что из-за стрессового состояния у нее появляются мысли сходить к психологу и возникли проблемы со здоровьем. Хотя раньше она была "сама для себя психологом" и могла справиться с проблемами.

Мысль обратиться к психологу, пожалуй, есть. Но я думаю, что основная работа должна быть прямо над собой. Сейчас у меня снова вылезло очень много хронических болезней. Есть проблемы с желудком… поэтому я сейчас полностью обследуюсь,

– призналась звезда.

"Я поняла, что голова и желудок связаны. То есть у меня есть реальная проблема сейчас со здоровьем на этой почве. Поэтому мне придется либо обращаться к психологу, либо просто договариваться с собой", – добавила она.

Напомним, MamaRika тяжело переживала разлуку с мужем. Хотя они общались онлайн каждый день, отношения на расстоянии были для супругов непростыми.

Исполнительница добавила, что на фоне стресса у нее начало исчезать грудное молоко, однако она продолжала кормить ребенка.

"Моя лактолог сказала, что в это время нельзя отлучать ребенка от груди и дала совет чаще кормить ребенка. Она говорила: "Неизвестно, найдете ли пищу, каши. Молоко – это единственный шанс для ваших детей выжить, если окажетесь в месте, откуда не сможете уехать". Для этого, конечно, мне следовало сложить нервы в коробочку, овладеть собой. Но, слава Богу, все восстановилось, и я кормлю дальше", – поделилась MamaRika.



MamaRika с сыном / Фото из инстаграма MamaRika