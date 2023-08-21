MamaRika назвала немалую сумму, которую платит за аренду двухэтажного дома под Киевом
Источник:"Люкс ФМ"
Певица MamaRika недавно переехала в новое здание под Киевом. Она откровенно рассказала о своих заработках и назвала сумму, которую платит за двухэтажного дома.
Украинская певица MamaRika рассказала о своих доходах и расходах. Она призналась, сколько платит за аренду двухэтажного дома под Киевом.
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Сколько зарабатывает и тратит MamaRika
По словам артистки, новый дом, в который она с семьей переехала недавно – "трохи коштує".
Более 1000 долларов. Это не так страшно за столь большой дом. Нам сделали хорошую цену. Потому что владелец дома рассказал, что знает меня еще со времен Эрики,
– поделилась MamaRika.
Певица заметила, что не знает точную сумму своего заработка в месяц. Ведущий спросил, достигает ли эта сумма 100 тысяч в месяц.
"Да, пожалуй. У меня есть команда, которой я плачу зарплату. Если только это сосчитать, то уже получается".
Сколько стоит корпоратив в MamaRika
Ведущий поинтересовался у MamaRika, согласится ли она на корпоратив за гонорар в 2 тысячи долларов. Звезда ответила, что у него нет четкой цены.
Можно и больше, можно и бесплатно, если благотворительное выступление. Сейчас нет фиксированного прайса. Сейчас такие времена, когда бывают всяческие исключения. Входим в положение,
– призналась исполнительница.
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Куда недавно переехала MamaRika
- Певица с мужем Сергеем Середой и сыном Давидом жили в доме под Киевом, недалеко от Гостомеля. Но в конце июля MamaRika намекнула на переезд, а уже через несколько дней показала, как упаковывает вещи.
- Звездная семья переселилась в двухэтажный загородный дом и показала, как он выглядит. На входе – небольшая прихожая, а на первом этаже – спальня с собственной туалетом и гардеробной. Также там звезда обустроила зону отдыха для семьи и игровой уголок для сына. Из дома можно выйти на террасу с мягкими диванами и просторный двор.