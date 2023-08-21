MamaRika назвала немалую сумму, которую платит за аренду двухэтажного дома под Киевом

Певица MamaRika недавно переехала в новое здание под Киевом. Она откровенно рассказала о своих заработках и назвала сумму, которую платит за двухэтажного дома.

Украинская певица MamaRika рассказала о своих доходах и расходах. Она призналась, сколько платит за аренду двухэтажного дома под Киевом.

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Сколько зарабатывает и тратит MamaRika

По словам артистки, новый дом, в который она с семьей переехала недавно – "трохи коштує".

Более 1000 долларов. Это не так страшно за столь большой дом. Нам сделали хорошую цену. Потому что владелец дома рассказал, что знает меня еще со времен Эрики,

– поделилась MamaRika.

Певица заметила, что не знает точную сумму своего заработка в месяц. Ведущий спросил, достигает ли эта сумма 100 тысяч в месяц.

"Да, пожалуй. У меня есть команда, которой я плачу зарплату. Если только это сосчитать, то уже получается".

Сколько стоит корпоратив в MamaRika

Ведущий поинтересовался у MamaRika, согласится ли она на корпоратив за гонорар в 2 тысячи долларов. Звезда ответила, что у него нет четкой цены.

Можно и больше, можно и бесплатно, если благотворительное выступление. Сейчас нет фиксированного прайса. Сейчас такие времена, когда бывают всяческие исключения. Входим в положение,

– призналась исполнительница.

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Куда недавно переехала MamaRika