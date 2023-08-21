Українська співачка MamaRika розповіла про свої доходи та витрати. Вона зізналась, скільки платить за оренду двоповерхового будинку під Києвом.

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Скільки заробляє і витрачає MamaRika

За словами артистки, новий дім, у який вона з сім'єю переїхала нещодавно – "трохи коштує".

Більше ніж 1000 доларів. Це не так страшно за такий великий будинок. Нам зробили гарно ціну. Тому що власник будинку розказав, що знає мене ще з часів Еріки,

– поділилась MamaRika.

Співачка зауважила, що не знає точну суму свого заробітку в місяць. Ведучий запитав, чи досягає ця сума 100 тисяч у місяць.

"Та, мабуть. У мене є команда, якій я плачу зарплатню. Якщо тільки це порахувати, то вже виходить".

Скільки коштує корпоратив у MamaRika

Ведучий поцікавився у MamaRika, чи погодиться вона на корпоратив за гонорар у 2 тисячі доларів. Зірка відповіла, що не має чіткої ціни.

Можна і більше, можна і безплатно, якщо благодійний виступ. Зараз немає фіксованого прайсу. Зараз такі часи, коли бувають усілякі винятки. Входимо в положення,

– зізналась виконавиця.

33 запитання від "Люкс ФМ" для MamaRika: дивіться відео онлайн

Куди нещодавно переїхала MamaRika