Українська співачка MamaRika розповіла про свої доходи та витрати. Вона зізналась, скільки платить за оренду двоповерхового будинку під Києвом.
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Скільки заробляє і витрачає MamaRika
За словами артистки, новий дім, у який вона з сім'єю переїхала нещодавно – "трохи коштує".
Більше ніж 1000 доларів. Це не так страшно за такий великий будинок. Нам зробили гарно ціну. Тому що власник будинку розказав, що знає мене ще з часів Еріки,
– поділилась MamaRika.
Співачка зауважила, що не знає точну суму свого заробітку в місяць. Ведучий запитав, чи досягає ця сума 100 тисяч у місяць.
"Та, мабуть. У мене є команда, якій я плачу зарплатню. Якщо тільки це порахувати, то вже виходить".
Скільки коштує корпоратив у MamaRika
Ведучий поцікавився у MamaRika, чи погодиться вона на корпоратив за гонорар у 2 тисячі доларів. Зірка відповіла, що не має чіткої ціни.
Можна і більше, можна і безплатно, якщо благодійний виступ. Зараз немає фіксованого прайсу. Зараз такі часи, коли бувають усілякі винятки. Входимо в положення,
– зізналась виконавиця.
33 запитання від "Люкс ФМ" для MamaRika: дивіться відео онлайн
Куди нещодавно переїхала MamaRika
- Співачка з чоловіком Сергієм Середою та сином Давідом жили в будинку під Києвом, неподалік від Гостомеля. Та наприкінці липня MamaRika натякнула на переїзд, а вже через кілька днів показала, як пакує речі.
- Зіркова сім'я переселилась у двоповерховий заміський дім і показала, як він виглядає. На вході – невеликий передпокій, а на першому поверсі – спальня з власною вбиральнею та гардеробною. Також там зірка облаштувала відпочинкову зону для сім'ї та ігровий куточок для сина. З дому можна вийти на терасу з м'якими диванами та просторе подвір'я.