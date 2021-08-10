MamaRika показала первое фото сына: трогательный кадр из роддома

Популярная певица MamaRika неделю назад впервые стала мамой. Она родила сына. Артистка поделилась с поклонниками миловидным кадром малыша, который сделала еще в роддоме.

MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) распространила новую фотографию, где впервые показала новорожденного сына. Сейчас звезда не решается показать лицо крохи, однако это не мешает заинтересовать аудиторию.

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Новоиспеченные родители наслаждаются новым статусом и все свободное время уделяют сыну. MamaRika сейчас редко общается с поклонниками, поскольку ухаживает за малышом. В первую неделю жизни сына она позабавила фанатов его снимком.

Первое фото сына MamaRika и Сергея Середы

Фото звездная мамочка сделала еще в роддоме. На нем видна маленькая ножка ее сына. MamaRika призналась, что тогда не могла сдержать слез и не верила своему счастью.

"Сегодня ровно неделя как ты прилетел к нам, а такое впечатление, что вместе всю жизнь. Я с твоим папой бесконечно благодарны, что ты выбрал именно нас. Когда ты выбирал семью, в которую прийти, думаю, знал, что с нами точно не будет грустно. Ты – самая большая и чистейшая любовь. Самый крутой релиз мамы и папина гордость! И так будет всегда!", – с нежностью написала под фото Анастасия.



Первое фото сына MamaRika / Фото из инстаграма MamaRika