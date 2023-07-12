"Глаза не стареют": MamaRika показала, как будет выглядеть в старости – неожиданное видео

Певица MamaRika воспользовалась фильтром, показывающим тебя в пожилом возрасте. Звезда показала фанам, как она может выглядеть в старости.

В тиктоке стала вирусной маска-фильтр "В возрасте", показывающая, как ваше лицо могло бы выглядеть в старости. Украинская певица MamaRika тоже воспользовалась фильтром.

Смотрите также MamaRika объяснила, почему настолько худа: "Выглядю как зомби"

MamaRika показала себя в старости

Певица сняла ролик, где показала, как выглядит сейчас, и как может выглядеть через десятки лет. Так, у звезды появились седоватые волосы и морщинки. Очевидно, MamaRika не понравился ее возможному внешнему виду.

Чего у всех нормально, а я как добрый вечер с этой маской?

– написала певица под роликом.

Но поклонники не согласились с певицей и засыпали ее комплиментами:

"Глаза не стареют! А значит, и доступа по душе у старости нет";

"На самом деле красиво, очень милая бабушка вышла";

"Не верь фильтрам! Косметология 21 века непобедима";

"Красавица даже в старости";

"Симпатичная старушка".

MamaRika о старости и звездах

Певица ранее высказывалась о старости и умение вовремя уйти из профессии. Она увлеклась Дженнифер Лопес и ее видом в 53 года, но раскритиковала Мадонну. "Мадонна сошла с ума. Старушка поплыла, реально. Если уж так долго сидеть в профессии, то это как Джей Ло. Если так, как Мадонна, то точно нет".

Сама MamaRika не боится уйти из профессии: она хотела бы, чтобы ее запомнили как розоволосую певицу с лучшими песнями. Звезда точно посвятит музыке и активному труду еще 10 лет, а потом больше будет отдыхать.