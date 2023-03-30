33-летняя MamaRika высказалась о популярности и заверила, что не боится забвения. На фоне этого она восхитилась Дженнифер Лопес, которая ежедневно "умирает в зале по 5 часов" ради эффектного вида на сцене, и на контрасте высмеяла Мадонну.

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MamaRika грубо высмеяла Мадонну

Мадонна сошла с ума. Старушка поплыла, реально. Одно дело Джей Ло, которая просто супер секс, и я хочу ее всегда, простите ребята. Ей как-то это удается… Если так долго сидеть в профессии, то это как Джей Ло. Если так, как Мадонна, то точно нет,

– резко выразилась MamaRika.

Она призналась, что хотела бы повторить кейс 53-летней Джей Ло, но не уверена, что хватит силы воли выглядеть столь же эффектно через 20 лет.

Когда MamaRika уйдет со сцены

Кроме того, Настя, в отличие от Мадонны, не боится уйти со сцены. Ее цель – внести такой вклад в украинскую культуру, чтобы ее треки пели и через 40 лет, а ее саму вспоминали как "такую розоволосую Мамарику". Артистка посвятит этому следующие 10 лет, а после поедет "чилить на оушине".

"Я не уверена, что готова врываться так, как прежде: без сна, только концерты. У меня теперь есть семья, я очень хочу проводить с ними время… Я себе отвела еще около 10 активных лет, когда себя еще поубиваю, потаскаю, поюзаю. Потом постепенно перейду к более пассивному формату – буду выпускать музло и, возможно, буду хлюпать ноги у океана", – заявила MamaRika.