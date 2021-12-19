MamaRika показала фото с первого свидания с любимым: как они выглядели 7 лет назад

Звездные супруги MamaRika и Сергея Середа празднуют 7 годовщину отношений. 18 декабря 2014 года состоялось их первое свидание в Одессе. Певица впервые показала фото с того вечера.

Если юморист Сергей Середа поздравил любимую огромным букетом красных роз, с которым заявился домой в 1:30 ночи, то MamaRika посвятила ему романтическое сообщение. В двухминутном видео артистка показала самые трогательные моменты их отношений – от гуляния на свадьбе друзей до своей церемонии и рождения сына Давида.

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Спасибо, что 7 лет назад ты притянул меня в Одессу на наше первое спонтанное свидание. Оно продолжается до сих пор,

– с юмором написала MamaRika.

В инстаграм-сторис певица впервые за семь лет отношений с Середой показала, каким было их первое свидание в Одессе. Судя по фото, комик пригласил звезду в ресторан, где и признался в своих чувствах.

"Сергеевич заманил меня в Одессу, и у меня не было выбора, как тупо сдаться в плен", – пошутила MamaRika.

MamaRika и Сергей Середа на первом свидании / Фото из инстаграма певицы

, MamaRika и Сергей Середа тайно поженились в марте 2020 года на безлюдном острове в Таиланде. На церемонию влюбленные не позвали ни родных, ни друзей. Возможно, потому что накануне свадьбы едва не разошлись.

Полный текст публикации MamaRika:

Наши с тобой "Я" уже давно превратились в "мы", и с каждым днем ​​я люблю тебя и нашу семью все сильнее.

Столько слов в голове, что я впервые не могу сформулировать мысль… Пожалуй, просто оставлю это видео здесь и скажу спасибо, что 7 лет назад ты притянул меня в Одессу на наше первое спонтанное свидание. Оно продолжается до сих пор.

Твоя Настя.