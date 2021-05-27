MamaRika показала беременный животик в трендовых платьях: стильные фото

Популярная украинская певица MamaRika ожидает рождения первенца. Но звезда не прекратила работу, поэтому приняла участие в фотосъемке. Беременная артистка продемонстрировала округлый животик в разных нарядах.

Украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) вместе с одним из брендов одежды разработала капсульную коллекцию для беременных. Она стала лицом рекламной кампании и снялась в стильной фотосессии. Яркими фото звезда поделилась в инстаграм-сториз.

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Образы MamaRika

Для первого аутфита знаменитость примерила прямое серое миниплатье с принтом и розовой сеткой. Такой наряд она соединила с кислотно-лимонными носками и белыми кроссовками на массивной подошве. Дополняли образ серьги-кольца и желтые очки. Волосы MamaRika собрала в два хвостика и завершила прическу шпильками.



MamaRika с мужем / Фото из инстаграм-сториз

Следующий образ певицы выглядел более изысканно и романтично. Она выбрала обтягивающее розовое миниплатье с декольте, удачно подчеркивавшую беременный животик звезды. Look довершали серьги-подвески, лаконичная прическа, макияж с акцентом на губах и салатовые мюли.



MamaRika с мужем / Фото из инстаграм-сториз

Для третьего аутфита MamaRika снялась с мужем Сергеем Середой. Он предстал в серо-синем костюме. При этом звезда позировала в белой футболке и нежно-розовом объемном комбинезоне. Стильный наряд дополняли черно-белые массивные кроссовки.



MamaRika с мужем / Фото из инстаграм-сториз

Певица MamaRika беременна первенцем