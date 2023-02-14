24 Канал также побывал на праздничном концерте артиста. Артем не только порадовал фанатов, но и помог ВСУ. Почти год исполнитель выступает только с благотворительными концертами, собирает деньги на нужды наших защитников, помогает приближать победу.

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Задолго до начала выступления самые ярые поклонники начали собираться в !FESTrepublic, чтобы занять лучшие места. Когда музыканты вышли на сцену, публика разразилась овациями. На этот момент поклонники Пивоварова ждали очень долго, поэтому наслаждались каждым моментом. Артем выступил с обновленным составом своего коллектива. Каждый из музыкантов очаровал публику харизмой и талантом.

Сотни львовян и гостей города пели любимые песни, плясали и просто наслаждались прекрасным вечером, ведь его сейчас очень не хватает. Это благотворительное мероприятие, которое, как отметил сам Пивоваров, носит еще и психотерапевтический характер.



Концерт Артема Пивоварова во Львове / Фото Кристины Кобак, 24

На концерте прозвучали любимые хиты : "Думы", "Дежавю", "Там у тополи", "Ой на горе", "Рандеву", "Мираж", "Манифест" и другие. Уникальный голос артиста дополняли танцы и безумная энергетика, которую Артем подарил поклонникам.

В тот вечер Пивоварова много общался со зрителями. Он затронул несколько очень важных вопросов, которые болят каждого, вдохновил фанатов на борьбу, единение.

"Будьте достойными людьми для нашей страны": основные месседжи Артема Пивоварова с концерта во Львове

"Вы как считаете, концерты не актуальны сейчас? Молчите, скорее всего вы так не считаете. И знаете что? Так не считаю не только я и моя команда, а об этом не думают также наши военные, которые ежедневно защищают нашу страну. И я хочу обратиться к людям, у которых другое мнение. Сможете ли вы сказать военному человеку в лицо, что война сейчас не ко времени? Сможете ли вы сказать лично, что вы сейчас не можете помочь человеку, нуждающемуся в помощи?"

"Еженедельно в течение года мы отправляем как минимум один – два автомобиля, броники, амуницию, берцы, приборы военной техники. Недавно мы отправили боевую бронированную разведывательную военную машину. Мы отправляем бронированные бусы, мы постоянно адресно общаемся с нашими военными и понимаем, что они нуждаются в этой помощи".

Война продолжается, и война не закончилась. В любом городе нашей страны. Мы должны это осознавать и понимать. И победа не постучится к нам в дверь сама. Мы должны объединяться сегодня любым способом. Должны быть достойными детьми для нашей страны, защищать нашу страну, поддерживать нашу страну, наших военных, потому что мы их тыл. Мы должны это делать и мы будем делать то, что лучше умеем.



Артём Пивоваров на концерте во Львове / Фото Кристины Кобак, 24 Канал

"Те люди, которые будут кричать, что концерты "не ко времени" не встречали войну так, как мы, я лично, моя семья, мои близкие, родные. Мы видели это, мы видели потери, мы почувствовали это на себе, мы не хотим, чтобы это продолжалось, мы будем делать каждый день то, что умеем делать лучше всего, помогать нашей стране каким-либо образом. И мне плевать, что вы думаете об этом. Мне плевать, я говорю это вам, людям, которые увидят это видео. Закройте свои рты и помогайте стране! Или ждите победу, а мы будем делать то, что умеем делать лучше, каждый день приближая нашу победу. Ибо мы знаем, что наступит этот день, когда расцветет наша страна, урожай на нашей земле, цветущий и плодородный урожай. Даже если нам будут завидовать, и пусть завидуют, потому что мы с вами будем только гордиться, гордиться нашими героями, нашими детьми, нашими семьями. И не нужно брать пример с наших соседей, не нужно сеять измену в нашей стране".

Быть достойными детьми сегодня и сейчас. Мы имеем с вами общую цель – вместе идем к победе. Мы имеем с вами одно большое общее сердце. Желто-голубое сердце.

Мы гордимся тем, что можем быть полезными сегодня, но вы возвращаете нам веру и каждый раз заряжаете нас на то, чтобы продолжали вдохновлять миллионы людей не только в нашей стране, но и во всем мире. И мы получаем невероятную силу. Знаете, часто кажется, что опускаются руки, не хватает ни эмоций, ни желаний, но вы как нация, великая нация, вдохновляете каждого не только в этой стране, но и за ее пределами. На то, что мы самые сильные в этом мире. И сейчас не только себе, но всем вы показываете, какой вообще должна быть страна в 21 веке – сильной, смелой, свободной, независимой. Уже 31 год мы с вами говорим о нашей независимости, мы отстаиваем и боремся, но сейчас, во время войны, во время полномасштабного вторжения мы с вами перешли в другую фазу, которая называется взаимозависимостью. И это следует осознавать, потому что мы объединяемся и в нашем единении есть сила. Мы нужны друг другу. Человеку нужен человек. И должны быть поддержкой каждый день, достойно представлять нашу страну".



Артём Пивоваров на концерте во Львове / Фото Кристины Кобак, 24 Канал​

"Я хочу, что вы сейчас собрали все ваши накопленные эмоции за весь этот период, все ваши мысли и отпустили их в звук, каждый, кто есть в этом зале. Даже если вам кажется, что вы не умеете петь. Отпустите эти эмоции, прокричите эти слова, отдайте себя здесь и сейчас, потому что наши концерты имеют не только благотворительную цель, они еще носят психотерапевтический характер. Поэтому в такие моменты мы осознаем, что, скорее всего, мы на своем месте и хотим поздравить всех, кто есть в этом зале и миллионы людей по всему миру. Будьте собой, будьте достойными людьми нашей страны!"

"Такие явления, как дежавю, пусть будут лишь напоминанием нам о том, что мы проживаем самый особый и яркий момент здесь и сейчас. Поэтому советую вам получить нашу вибрацию, поймать ее. А будет прекрасно, если вы даже эту маленькую частичку сможете унести с собой, мы будем счастливы".

Уже 16 февраля начинается благотворительный концертный тур Артема Пивоварова за границей. Расписание концертов просматривайте на сайте.