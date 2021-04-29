В Барселоне расположен один из важнейших мировых центров по изучению подводной фауны Средиземного моря. Это самый большой в Европе аквариум, который так и называется – Аквариум Барселоны. Самый длинный в мире подводный стеклянный тоннель, океанариум с 4,5 миллиона литров воды и более 11 тысячами морских животных – пропустить все это не могли Верка Сердючка и ее мама во время съемок тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет".

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Тем более, в Аквариуме Барселоны на рыб можно не только смотреть через стекло, но и поплавать вместе с ними — даже с акулами! Правда, это удовольствие стоит недешево – 150 евро с человека. Но для суперзвезды с безлимитной золотой картой это не помеха! Поэтому бесстрашная мама Сердючки нырнула навстречу приключениям.

Я – женщина-экстрим, женщина-вамп, поэтому мне ничего не страшно! Я бы там плавала и плавала – не такие эти акулы и страшные, милые рыбки, плавающие себе, да и все. Они не трогают меня, я их,

– посмеялась над развлечением мама Верки Сердючки.

Все это время Сердючка наблюдала за мамой по ту сторону аквариумного стекла. Впрочем, беспокоилась она не за маму.

"Переживаю за акулу! Я очень люблю животных, а мама так надушилась в duty free, что я думала, у акул будет шок", – забавно отметила артистка.

Что известно о выпуске шоу с Сердючкой и мамой?