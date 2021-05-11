Во вторник, 11 мая, Инна Петровна Шмаренкова, мама певицы Камалии, стала жертвой ДТП не по своей вине. В любимое авто женщины на скорости въехал другой автомобиль.

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Девушка, которая была за рулем машины, устроила скандал на месте аварии. Вместе с пассажиром она обвинила в ДТП маму Камалии и отказалась признавать свою вину. Ситуацию будут выяснять через суд, а женщина потребует еще и моральную компенсацию.

"За рулем была девушка. Водитель была не одна, с парнем, очень истерила. Они меня обвинили в том, что я в них въехала, хотя очевидно, что это они подрезали меня. Вызвали полицию, будем подавать в суд. Они – на меня, я – на них", – поделилась Инна Петровна.

Добавим, звезды украинского шоу-бизнеса также неоднократно становились фигурантами аварий: