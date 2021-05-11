О страшной болезни Марк Эванс узнал в 2013 году. Тогда он работал водителем доставки и крайне мало зарабатывал, несмотря на популярность своей звездной дочери.

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Почему Адель не общалась с отцом

Что интересно, Адель уже давно не общалась со своим отцом, но новость о его смерти ее расстроила. Мужчина ушел из семьи, когда Адель было всего лишь два года. Девушка часто приезжала к отцу на каникулы, но отношения удавалось наладить крайне тяжело.



Юная Адель с отцом Марком Эвансом / Фото из соцсетей

В 2011 году Марк Эванс признался, что борется с алкоголизмом. Он жаловался, что чувствует себя покинутым, а в 2013 году мечтал о том, чтобы увидеть своего внука – сына Адель и Саймона Конеки. Он признавал, что был плохим отцом для своей дочери, а алкоголь разрушил его брак с матерью Адель – Пенни Адкинс.

Тогда мужчина также говорил, что ему "очень стыдно" за то, кем он "стал". Инсайдер издание OK! Magazine поделился, что: "Он (Марк Эванс, – Showbiz 24) всегда надеялся, что у него все получится с Адель, но до самого конца это было невыносимо. Он предпринял несколько попыток исправить ситуацию, но, очевидно, это все длилось слишком долго".