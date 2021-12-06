Настя Каменских заметно поправилась в "золотые" годы группы "Потап и Настя". По словам ее мамы, так на фигуре дочери отобразился ненормированный график и нерегулярное питание.

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Все время на этих гастролях, вместо того, чтобы поесть – хватала фастфуд, нервные моменты были. Так и накопилось, был немного перебор,

– вспомнила Лидия Каменских.

Она добавила, что певица очень переживала из-за лишнего веса и долго откладывала похудение. Однако Лидия хорошо помнит день, когда Настя Каменских сказала: "Все, хватит". Тогда она добросовестно занялась спортом и сбалансировала режим питания. Тренировка и здоровая пища являются частью ее жизни и сейчас.

К слову, недавно Настя Каменских показывала, как выглядела в 18 лет. Тогда она была стройной брюнеткой и, по мнению фанов, "совсем не изменилась" за последние 16 лет.

За шесть лет работы над собой артистка стала главным секс-символом украинского шоу-бизнеса. На удивление, это льстит ее маме.

"Мне приятно, что ее желают миллионы мужчин. Дочка у меня красивая, звездная", – призналась Лидия Каменских.



Настя Каменских на концерте / Фото из инстаграма певицы