Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют 4 ребенка. Жена принца мечтала о рождении еще одного ребенка еще перед пандемией, но решила отложить планы. Поскольку вакцина теперь доступна, то и пополнение в королевской семье стало возможным.

Королевская семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон планируют пополнение. Сейчас герцоги Кембриджские воспитывают 3 детей: 7-летнего принца Джорджа, 5-летнюю принцессу Шарлотту и 2-летнего принца Луи.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют 4 ребенка

Источник, приближенный к монаршей чете, сообщил о планах рождения еще одного ребенка. Кейт Миддлтон всегда мечтала мать 4 детей, но решила отложить следующую беременность до окончания пандемии коронавируса.

У Кейт в планах всегда было иметь четверых детей. Она отложила эту идею в период пандемии коронавируса, но теперь, с появлением вакцины, появился свет в конце тоннеля,

- сообщил источник.

Также герцогиня Кембриджская ожидает, что скоро старшие дети Джордж и Шарлотта пойдут в школу. А потому Кэтрин чувствует, что готова к следующей беременности.

Инсайдер добавил, что у Кейт Миддлтон появились мысли о 4 ребенке тогда, когда стало известно о второй беременности ее сестры Пиппы в декабре прошлого года. Жена принца Уильяма сейчас придерживается особой диеты, готовя свой организм.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото из инстаграма королевской семьи

Мнение принца Уильяма и королевы Елизаветы II относительно 4 ребенка

Издание сообщило, что принц Уильям больше любит спокойную домашнюю атмосферу, которой он не имел в детстве. Он много рассуждал о пополнении в семье.

Кейт потребовалось некоторое время, чтобы убедить Уильяма решиться на еще одного ребенка. Раньше он считал, что троих детей им более чем достаточно. Мысль, что малышей будет четверо, его не радовала. Но желание Кейт родить четвертого ребенка вдохновило его,

- пишет издание.

Также известно, что королева Елизавета II очень обрадовалась, когда услышала о планах внука. Она обеспокоена тем, что Кейт Миддлтон не хочет нанимать еще одну няню, но в целом поддерживает супругов. Известно, что Кэтрин хочет родить дочь, которая была бы хорошей сестрой для Шарлотты.