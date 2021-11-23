Мама Иванны Онуфрийчук рассказала, как кормит зятя-миллионера

В ноябре Иванна Онуфрийчук сыграла вторую свадьбу с миллионером Алмазом. Мужчина прилетел в Украину из Швейцарии и остался на несколько недель. В Киеве теща угощает его традиционными блюдами. Какими именно, узнавайте ниже.

Мама Иванны Онуфрийчук живет в селе Рахны Лесные, в Винницкой области, однако часто приезжает в столицу на прямые эфиры "Танцев со звездами". Пока зять-миллионер в Киеве, теща не отходит от плиты. Светлана покорила его холодцом, борщом и блинами с творогом.

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Самое вкусное для него – это холодец из петушка, борщик украинский. Я готовлю постненький с фасолью, а он потом с котлетками ест, или кролика запекаю,

– рассказала мама Иванны Онуфрийчук.

Она добавила, что на завтрак часто готовит блины с творогом, ведь Алмаз просыпается со словами: "Мамуля, а блины уже есть? Уже готовы?". К слову, Светлана не называет миллионера зятем, а говорит на него сын.

"Я говорю на него не зять, а сын. Я отношусь к чужому ребенку так, как бы хотела, чтобы отнеслись к моему ребенку, если бы он пришел в какую-то семью", – рассказала мама ведущей "Танцев со звездами".

Иванна Онуфрийчук с мамой на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма ведущей

К слову, в ответ на такую заботу казахский миллионер Алмаз задаривает Иванну Онуфрийчук подарками: